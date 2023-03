Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je video oporavka šestogodišnje djevojčice ozlijeđene tijekom sukoba.

"Rusi ne samo da otimaju, nego i ubijaju i ozlijeđuju ukrajinsku djecu.

Kirurzi kijevske dječje bolnice Okhmatdyt izveli su prvu operaciju u Ukrajini na djetetu koje je zadobilo ozljede u ruskom napadu.

russians not only kidnap, but also kill and mutilate Ukrainian children.

Surgeons at Kyiv’s Okhmatdyt Children's Hospital performed the first surgery in Ukraine on a child who sustained injuries from a russian attack. 6 y.o. Maryna was injured by a russian projectile in May 2022. pic.twitter.com/eUUTwdccPc