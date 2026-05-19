FOTOGALERIJA Apokaliptični prizori u Kaliforniji: Veliki požar prijeti kućama, tisuće evakuirane

Požar Sandy prijavljen je oko 10 sati u brdima iznad Simi Valleyja, oko 48 kilometara sjeverozapadno od Los Angelesa. Do sredine poslijepodneva zahvatio je više od 200 hektara suhog raslinja i oštetio najmanje jednu kuću, prema podacima Vatrogasne službe okruga Ventura.
Plamen su ujutro raspirivali snažni udari vjetra, no kasnije tijekom dana vjetar je oslabio, rekao je glasnogovornik vatrogasne službe Scott Dettorre. "Kako sunce bude zalazilo, ti će se vjetrovi još više smirivati", poručio je.
Nalozi i upozorenja za evakuaciju izdani su za nekoliko četvrti u Simi Valleyju, gradu s više od 125.000 stanovnika koji je bio obavijen dimom dok su helikopteri iz zraka izbacivali vodu.
Predsjednička knjižnica i muzej Ronalda Reagana, smješteni na brežuljku nekoliko kilometara dalje, objavili su da su toga dana zatvoreni zbog požara.