FOTOGALERIJA Apokaliptični prizori u Kaliforniji: Veliki požar prijeti kućama, tisuće evakuirane

Tisućama ljudi u ponedjeljak je naređena evakuacija nakon što je požar nošen vjetrom zaprijetio obiteljskim kućama u predgrađu južne Kalifornije.

Požar Sandy prijavljen je oko 10 sati u brdima iznad Simi Valleyja, oko 48 kilometara sjeverozapadno od Los Angelesa. Do sredine poslijepodneva zahvatio je više od 200 hektara suhog raslinja i oštetio najmanje jednu kuću, prema podacima Vatrogasne službe okruga Ventura.

Plamen su ujutro raspirivali snažni udari vjetra, no kasnije tijekom dana vjetar je oslabio, rekao je glasnogovornik vatrogasne službe Scott Dettorre. "Kako sunce bude zalazilo, ti će se vjetrovi još više smirivati", poručio je.

Nalozi i upozorenja za evakuaciju izdani su za nekoliko četvrti u Simi Valleyju, gradu s više od 125.000 stanovnika koji je bio obavijen dimom dok su helikopteri iz zraka izbacivali vodu.

Predsjednička knjižnica i muzej Ronalda Reagana, smješteni na brežuljku nekoliko kilometara dalje, objavili su da su toga dana zatvoreni zbog požara.

Uzrok požara se još istražuje, javlja Associated Press.

Borba s dva požara

U međuvremenu, vatrogasci su se borili i s požarom koji je zahvatio oko 39 četvornih kilometara na otoku Santa Rosa, drugom najvećem od Kanalskih otoka uz obalu južne Kalifornije.

Požar je uništio jednu kolibu i spremište za opremu te prisilio na evakuaciju 11 zaposlenika Službe nacionalnih parkova.

Santa Rosa je inače popularno odredište za kampiranje i planinarenje te prirodno stanište mnogih životinja.