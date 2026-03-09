Obavijesti Foto Video Pretražite
HAVANA SINDROM

Otkriveno tajanstveno oružje koje godinama prži mozgove špijuna: CIA sve pokušala zataškati da ne isprovocira sukob s velesilom

Piše D. Z., 09. ožujka 2026. @ 10:25 komentari
Logo CIA-e i napad mikrovalnim oružjem, ilustracija
Logo CIA-e i napad mikrovalnim oružjem, ilustracija Foto: AFP/ Nano banana AI ilustracija
Više od osam godina američki diplomati, špijuni i vojni časnici prijavljivali su stravične simptome - od paralizirajućih glavobolja i gubitka pamćenja do trajnih oštećenja mozga. Vlada ih je godinama ignorirala i proglašavala "slučajevima masovne histerije". No, istina je konačno izašla na vidjelo: tajni agenti domogli su se zastrašujućeg mikrovalnog oružja na crnom tržištu, a dokazi upućuju na to da je CIA namjerno zataškavala brutalne napade ruskih operativaca.
