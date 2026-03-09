Otkriveno tajanstveno oružje koje godinama prži mozgove špijuna: CIA sve pokušala zataškati da ne isprovocira sukob s velesilom

Misterij poznat kao "Havana sindrom", koji je započeo na Kubi i proširio se na američke dužnosnike diljem svijeta, napokon je dobio svoj najkonkretniji i najstrašniji dokaz. Istraživački tim emisije 60 Minuta s televizije CBS ekskluzivno je otkrio da su američki tajni agenti domovinske sigurnosti uspjeli kupiti umanjeno mikrovalno oružje od ruske kriminalne mreže.

Žrtve ovog nevidljivog terora nisu stradale samo u stranim misijama, već i u vlastitim domovima na američkom tlu. Umirovljeni potpukovnik zračnih snaga Chris, koji je radio na visokoklasificiranim špijunskim satelitima, opisao je stravične napade u svom domu u sjevernoj Virginiji. U samo pet mjeseci napadnut je čak pet puta.

"Prvi incident dogodio se u kolovozu 2020. Osjećaj je bio kao da me netko udario šakom u grlo, a lijevo uho mi se začepilo. Počeli su oštri bolovi niz lijevu ruku," prisjeća se Chris.

Chris i Heidi Foto: Youtube

Peti napad bio je najgori: "Probudio sam se s konvulzijama cijelog tijela, to je bila najgora bol koju sam ikada osjetio. Osjećao sam kao da mi škripac steže moždano deblo." Njegova supruga Heidi također je pretrpjela teške posljedice. Kosti u njezinom ramenu počele su se otapati, stanje poznato kao osteoliza, zbog čega je morala na operaciju. Danas oboje pate od trajnih neuroloških oštećenja. Na pitanje novinara vjeruju li da su napadnuti u obavljanju dužnosti od strane stranog neprijatelja, Chris je bez oklijevanja odgovorio: "Da."

"Najveće zataškavanje u povijesti CIA-e"

Unatoč stotinama sličnih svjedočanstava, američka vlada, a posebno CIA, godinama je odbacivala tvrdnje o napadima. Službeno objašnjenje iz 2023. godine glasilo je da je "vrlo malo vjerojatno" da iza incidenata stoji strani protivnik, pripisujući simptome stresu, atmosferi ili postojećim medicinskim stanjima.

Bivši agent CIA-e Foto: Youtube

No, zviždač iz same CIA-e sada otkriva šokantnu istinu. Bivši časnik koji je radio na istrazi ovih "anomalnih zdravstvenih incidenata" (AHI) odlučio je progovoriti.

"Jedna od prvih stvari koje sam čuo kad sam stigao u AHI jedinicu bila je: 'Naš posao je smanjiti tenzije oko AHI-ja u sjedištu'. To je značilo: 'Radit ćemo na tome da ovo prikažemo kao atmosferski i ekološki problem, a ne kao napad stranog aktera'," otkrio je bivši agent.

Zgrožen odnosom nadređenih prema žrtvama, dao je otkaz. "Nikada neću zaboraviti kada je viši član jedinice ušao u moj ured i rekao: 'Imat ćemo happy hour, svi ćemo glumiti da imamo AHI i piti zajedno'. Glumila je da ima moždani udar. To je bilo žalosno i odvratno. Njihov cilj bio je dokazati da je sve to psihosomatski," ispričao je novinarima.

Marc Polymeropoulos Foto: Screenshot/Youtube

Umirovljeni časnik CIA-e Marc Polymeropoulos, i sam žrtva stravičnog napada u Moskvi 2017. godine, zbog kojeg je morao u mirovinu, nema dileme:

"Ovo je ogromno zataškavanje CIA-e. Osjećaj izdaje je prevelik. To im nikada ne mogu oprostiti."

Tajna operacija od 15 milijuna dolara

Preokret se dogodio 2024. godine kada je provedena strogo povjerljiva misija koju je financirao Pentagon. Za oko 15 milijuna dolara, agenti su od ruskih kriminalaca otkupili oružje koje potvrđuje najgore strahove.

Tri neovisna izvora opisala su ovo oružje: ono ne izgleda kao pištolj, dizajnirano je da bude skriveno i dovoljno je malo da ga osoba može nositi. Bešumno je, ne stvara toplinu, domet mu je nekoliko stotina metara i može probiti prozore i zidove. Ključ njegovog razornog djelovanja nije u samom hardveru, već u softveru koji programira jedinstveni elektromagnetski val koji rapidno pulsira.

David Relman Foto: Screenshot/Youtube

Dr. David Relman, profesor sa Stanforda koji je vodio dvije vladine istrage, još je 2020. predvidio upravo ovakav scenarij, utvrdivši da su ruski znanstvenici desetljećima usavršavali ovu tehnologiju.

"Ono što su Rusi govorili jest važnost pulsiranja energije kako bi se postigli biološki učinci na ljude. Kada proizvodite ovakve impulse, možete stimulirati električno aktivno tkivo poput mozga i srca," objašnjava dr. Relman, dodajući da je to "idealno nevidljivo oružje".

Postoji i stravičan video dokaz

Tajno oružje testirano je u američkom vojnom laboratoriju više od godinu dana, a testovi na štakorima i ovcama pokazuju ozljede identične onima kod ljudi. Istraga je prikupila i zastrašujuće video snimke sigurnosnih kamera.

Jedna snimka iz restorana u Istanbulu prikazuje dva agenta FBI-a na odmoru s obiteljima. Muškarac s ruksakom ulazi u restoran, a u tom trenutku svi za stolom odjednom zgrabe glavu u stravičnim bolovima. Druga snimka iz američkog veleposlanstva u Beču prikazuje dvoje ljudi kako se iznenada ruše na stepenicama koje vode u sigurno postrojenje.

Zašto je Amerika šutjela?

Zašto bi američka vlada okrenula leđa vlastitim ljudima? Bivši agent CIA-e nudi zastrašujuće logičan odgovor:

"Sve se svodi na politiku. Ako priznamo da je ovo učinio državni akter (Rusija), to je u biti objava rata Sjedinjenim Državama, na što vlada mora odgovoriti. Mislim da u to vrijeme nije bilo apetita za odgovorom Rusima."

Dok se čekaju novi rezultati službene istrage, izvori upozoravaju na najgori mogući scenarij. Ako su američki agenti uspjeli kupiti ovo oružje od gangstera, to znači da su Rusi izgubili kontrolu nad svojim tajnim, nevidljivim oružjem. Sada ga, upozoravaju stručnjaci, može upotrijebiti bilo tko, bilo gdje.