Ušla u trgovinu i više nije izašla: Liječnica pronađena gola i smrznuta u zamrzivaču

Obitelj liječnice koja je pronađena mrtva u zamrzivaču supermarketa Dollar Tree u Miamiju podnijela je tužbu protiv voditelja trgovine tvrdeći da je njegova nebriga dovela do njezine smrti.

Golo tijelo 32-godišnje anesteziologinje Helen Massiell Garay Sanchez otkrio je šokirani zaposlenik jutro nakon njezina posjeta trgovini 14. prosinca na Floridi. Policija Miamija priopćila je kako nema dokaza da je Sanchez bila prisiljena ući u zamrzivač, no i dalje nije razjašnjeno kako je završila zarobljena unutra.

U tužbi teškoj 50 milijuna dolara obitelj optužuje voditelja trgovine Yanelkisa Gonzaleza jer nije pronašao dr. Sanchez iako mu je, kako se navodi, bilo rečeno da je nestala unutar trgovine. Prema navodima iz tužbe, Gonzalez je bio svjestan da kupac nije napustio trgovinu, ali nije pregledao ni koristio dostupne snimke nadzornih kamera kako bi utvrdio je li ostala u prostoru Dollar Treeja.

U dokumentima se dalje tvrdi da upravitelj nije pravovremeno otkrio njezinu prisutnost u hladnjači ni pružio pomoć ili pozvao hitne službe. Također ga se tereti da nije proveo procedure zatvaranja trgovine kako bi se osiguralo da svi kupci napuste prostor prije zaključavanja.

Obitelj preminule navodi i da je zamrzivač bio neispravan te da zaposlenici nisu spriječili kupce da u njega ulaze. Tijelo je sljedećeg jutra pronađeno u skladišnom hladnjaku, nakon čega je zaposlenik odmah pozvao hitnu pomoć, piše Metro.

Prema navodima, Sanchez je nakon što je ostala zarobljena, patila od hipotermije, a u fazama teške hipotermije, kada tjelesna temperatura padne ispod 27 stupnjeva, mogu se javiti bizarne reakcije poput paradoksalnog svlačenja prije smrti, kada žrtve pogrešno osjećaju da im je prevruće.

Na platformi GoFundMe pokrenuta je kampanja za prikupljanje sredstava kako bi se njezino tijelo prevezlo u rodnu Nikaragvu.

"Dr. Garay posvetila je svoj život medicini, stekla je priznanje kao anesteziologinja specijalizirana za prirođene srčane mane. Njezin rad donio je nadu i iscjeljenje brojnoj djeci i njihovim obiteljima", navodi se.

Dodaje se kako su njezina suosjećajnost, stručnost i predanost spašavanju mladih života obilježili i njezinu karijeru i osobni karakter, a najveća želja obitelji je vratiti je kući u Nikaragvu kako bi joj se omogućio dostojanstven pogreb i posljednje počivalište okruženo voljenima.