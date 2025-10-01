Urušio se dio nebodera u New Yorku! "Izbjegavajte ovo područje"

Zgrada se djelomično urušila u srijedu ujutro u četvrti Mott Haven u Bronxu, a prema navodima vatrogasne službe New Yorka (FDNY) sumnja se na eksploziju plina u oknu za otpad zgrade.

Djelomično urušavanje dogodilo se nešto nakon 8 sati ujutro u. Deseci vatrogasaca izašli su na teren.

🚨🇺🇸BREAKING: GAS EXPLOSION TRIGGERS BUILDING COLLAPSE IN NYC



Authorities confirm a partial collapse at 205 Alexander Ave in Mott Haven in the Bronx after a reported gas explosion.



Firefighters are clearing debris and searching the building with K-9 units, drones, and… pic.twitter.com/HnMpkX4m4j — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 1, 2025

Navodno je evakuirano oko 40 stanova.

Prema izvješćima, do eksplozije plina došlo je u oknu za spaljivanje otpada. Nema prijava o ozlijeđenima, javlja lokalni Fox.

"Newyorčani, obaviješten sam o izvanrednoj situaciji koja se odvija u području Mott Haven u Bronxu," poručio je gradonačelnik New Yorka Eric Adams u objavi na X-u.

"Od hitnih službi dobivamo cjelovitu procjenu i nastavit ćemo pružati informacije. Molimo vas da izbjegavate to područje radi vlastite sigurnosti."