Urušio se dio nebodera u New Yorku! "Izbjegavajte ovo područje"

Zgrada se djelomično urušila u srijedu ujutro u četvrti Mott Haven u Bronxu, a prema navodima vatrogasne službe New Yorka (FDNY) sumnja se na eksploziju plina u oknu za otpad zgrade. Djelomično urušavanje dogodilo se nešto nakon 8 sati ujutro u. Deseci vatrogasaca izašli su na teren. Navodno je evakuirano oko 40 stanova. Prema izvješćima, do eksplozije plina došlo je u oknu za spaljivanje otpada. Nema prijava o ozlijeđenima, javlja lokalni Fox. "Newyorčani, obaviješten sam o izvanrednoj situaciji koja se odvija u području Mott Haven u Bronxu," poručio je gradonačelnik New Yorka Eric Adams u objavi na X-u. "Od hitnih službi dobivamo cjelovitu procjenu i nastavit ćemo pružati informacije. Molimo vas da izbjegavate to područje radi vlastite sigurnosti."