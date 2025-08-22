Obavijesti Foto Video Pretražite
Glasnogovornica UNICEF-a za Dnevnik Nove TV: "U Gazi bi moglo umrijeti 40.000 djece od gladi"

22. kolovoza 2025.
Humanitarna kriza u pojasu Gaze - 5
Humanitarna kriza u pojasu Gaze - 5 Foto: DNEVNIK.hr
O gladi i humanitarnoj krizi u Gazi za Dnevnik Nove TV govorila je glasnogovornica UNICEF-a Tess Ingram koja se nalazi u Gazi.
UNICEF upozorava: 500 tisuća ljudi u Gazi gladuje, 12 tisuća djece pothranjeno samo u srpnju
