Ruski ratni brodovi više nisu sigurni ni na Kaspijskom jezeru, Ukrajina objavila snimke koje to dokazuju

Više od 1500 kilometara od teritorija pod ukrajinskom kontrolom, ruska pomorska baza u gradu Kaspijsku na Kaspijskom jezeru tijekom noći 7. svibnja postala je neočekivano bojište, kada se dron ukrajinskih snaga zabio raketnu korvetu klase Karakurt.

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je vijest o tom uspješnom dalekometnom udaru. "Na području baze Kaspijsk pogođen je višenamjenski mali raketni brod Projekt 22800 'Karakurt', koji, među ostalim, ima mogućnost lansiranja krstarećih projektila Kalibr. Razmjeri oštećenja još se utvrđuju", objavio je ukrajinski Glavni stožer.

Prema snimkama objavljenima uz priopćenje, u napadu su korišteni bespilotni sustavi FP-1 koje proizvodi ukrajinska tvrtka FirePoint. Na videosnimci se, čini se, vidi završni prilaz s male visine, karakterističan za navođeni udarni dron usmjeren prema površinskom plovilu, piše portal Defense Blog.

Korvete Projekt 22800 Karakurt razvijene su kao sposobnije i otpornije inačice ruskih brodova klase Buyan-M. Namijenjene djelovanju izvan obalnih područja, te platforme mogu lansirati krstareće projektile Kalibr, koje Rusija redovito koristi protiv ukrajinskih gradova i infrastrukture, lansiranjima iz Crnog mora i Kaspijskog jezera.

Širenje bojišta

Budući da je Kaspijsko jezero zatvoreno more dostupno jedino preko teritorija drugih država (uključujući Rusiju i Iran), tijekom rata u Ukrajini uglavnom je ostalo izvan dosega ukrajinskih udara. Rusija je zato Kaspijsku flotilu koristila kao razmjerno sigurnu platformu za lansiranje dalekometnih projektila.

Ukrajinski Glavni stožer nije otkrio mjesto lansiranja, ni rutu leta dronova FP-1. Ipak, objavljena snimka i službeno preuzimanje odgovornosti upućuju na to da je Ukrajina uspješno demonstrirala sposobnost udara na rusku pomorsku bazu koja se dosad smatrala relativno zaštićenom.

Svaka korveta klase Karakurt može nositi projektile Kalibr, što Rusiji omogućuje kombiniranje lansiranja iz Kaspijskog jezera s podmorničkim i zračnim napadima tijekom raketnih kampanja protiv Ukrajine. Iako procjena štete još nije dovršena, operacija ukrajinskih snaga je izravno smanjila ruske mogućnosti izvođenja dalekometnih udara iz zaštićene pomorske zone.