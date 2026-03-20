Ukrajina rasporedila vojne jedinice u više zemalja: "Tražili su pomoć u obrani od dronova"

Ukrajina je rasporedila vojne jedinice u pet bliskoistočnih zemalja kako bi pomogla u zaštiti kritične i civilne infrastrukture od dronova, rekao je u petak tajnik ukrajinskog vijeća sigurnosti Rustem Umerov.

Rekao je da su timovi poslani u Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Katar, Kuvajt i Jordan, koji su se našli na meti napada tijekom rata u Iranu. Daljnji koraci za "dugoročnu sigurnosnu suradnju" zacrtani su sa svakom od pet zemalja, dodao je, bez navođenja detalja.

"Ukrajinski vojni stručnjaci djeluju u svakoj od ovih zemalja pod koordinacijom Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu", napisao je Umerov na X.

Kijev je izjavio da je oko deset zemalja zatražilo njihovu pomoć i savjet u obrani od jeftinih dronova kamikaza, koje Iran koristi protiv svojih susjeda u Perzijskom zaljevu. Rusija od 2022. lansira slične dronove na Ukrajinu, a Kijev je razvio vlastite napredne sustave presretanja.

Iako zemlje Perzijskog zaljeva koriste sofisticirane sustave protuzračne obrane američke proizvodnje, projektili koje koriste su deficitarni i koštaju puno više od iranskih dronova Šehid. Moskva je na Ukrajinu poslala gotovo 60.000 takvih dronova - u početku su od irana kupili više tisuća, a onda su krenuli u vlastitu proizvodnju, piše Reuters.

Što dobivaju zauzvrat?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošli je tjedan rekao da Kijev želi novac i tehnologiju u zamjenu za svoju pomoć na Bliskom istoku, iako se o tome još uvijek mora postići dogovor. Kazao je da su Sjedinjene Države bile među zemljama koje su tražile pomoć Kijeva te da su ukrajinski stručnjaci poslani u američku vojnu bazu u Jordanu. Na Bliskom istoku se, prema njegovim riječima, nalazi više od 200 ukrajinskih vojnih stručnjaka.

Američki predsjednik Donald Trump, koji ima problematičan odnos sa Zelenskim, negirao je da Washingtonu treba pomoć Kijeva u obaranja dronova.

Umerov je u petak rekao da jedinice za presretanje dronova u početku štite civilnu i kritičnu infrastrukturu te da se radi na proširenju područja pokrivenosti.

Timovi su koristili ukrajinsku tehnologiju za suzbijanje napada dronovima, a partneri su se s njima konzultirali, rekao je.

Zelenski je rekao da je naredio Umerovu, vojsci i ministarstvu vanjskih poslova da procijene "stvarnu spremnost" zemalja da se pridruže međunarodnim inicijativama za osiguranje Hormuškog tjesnaca, važnog plovnog puta za globalnu opskrbu energijom koji je efektivno zatvoren od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. veljače.

"Važno je da svi partneri prepoznaju globalni značaj Ukrajine u osiguravanju sigurnosti i kvalitetu ukrajinske sigurnosne ekspertize u zaštiti života", napisao je na Telegramu.