Uhićeno 13 osoba nakon najrazornijeg požara u posljednjih 75 godina: "Htjeli su zaraditi na račun ljudskih života"

Vlasti u Hong Kongu uhitile su 13 osoba pod sumnjom za ubojstvo iz nehaja nakon prošlotjednog razornog požara nebodera.

Izazvali su i kritike javnosti s obzirom na to da su uhitili i najmanje dvoje civila koji su pozivali na odgovornost vlasti.

Požar nebodera najteži je koji je pogodio grad u posljednjih 75 godina, a hitne službe i dalje pretražuju stambeni kompleks u potrazi za nestalima i poginulima.

Broj poginulih porastao je na 151, a očekuje se da će još rasti s obzirom na to da se oko 40 ljudi još uvijek vodi kao nestalo.

Neboder uništen u požaru Foto: Afp

Kompleks, u kojem živi gotovo 5000 stanovnika, bio je u opsežnoj fazi renovacije, a upravo se izvođenje radova povezuje s požarom. Nakon tragedije, raste nezadovoljstvo zbog navodnih ranijih sigurnosnih propusta građevinske tvrtke te slabog provođenja propisa. Stanari su se na radove žalili već godinu dana, piše Guardian.

U ponedjeljak poslijepodne dužnosnici su potvrdili da je do sada uhićeno 13 osoba, među kojima su direktori i inženjerski konzultant građevinske tvrtke.

Glavni tajnik Hong Konga Eric Chan rekao je da sedam od 20 testiranih uzoraka zaštitnih mreža korištenih na skelama oko zgrada nije zadovoljilo propisane protupožarne standarde. Prvi rezultati pokazivali su da je oprema u skladu s propisima, no Chan tvrdi da je jeftinija, neusklađena mreža postavljena na udaljenim mjestima kako bi se izbjegla kontrola. Takav čin nazvao je "sramotnim". "Samo su htjeli zaraditi na račun ljudskih života", rekao je.

Neboderi u kojima je izbio požar Foto: Afp

Jedan od uhićenih civila je Miles Kwan, hongkonški student uhićen u subotu zbog internetske peticije u kojoj su navedena četiri zahtjeva: jamstva potpore žrtvama i odgovornosti za počinitelje, uključujući eventualno korumpirane ili odgovorne državne dužnosnike.

Njegovo uhićenje policija još nije potvrdila te je ustanovila da "postupa sukladno okolnostima i zakonu". Kwan je u ponedjeljak poslijepodne viđen kako napušta policijsku postaju.

Lokalni mediji također su izvijestili o uhićenju bivšeg općinskog vijećnika Kennetha Cheunga u nedjelju navečer. Na pitanje o uhićenjima, tajnik za sigurnost Chris Tang rekao je da je bilo "nepreciznih komentara na internetu" koji su navodno prijetili nacionalnoj sigurnosti. "Moramo poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući mjere provedbe zakona", rekao je Tang.

Potraga za nestalima u neboderima Foto: Afp