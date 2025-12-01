Optuženik za ratni zločin nad hrvatskim vojnicima traži odgodu suđenja: "Ne mogu fizički ni psihički..."

Optuženi Željko Travica, kojem se sudi za ratni zločin nad hrvatskim braniteljima u Ceriću, danas je trebao iznositi obranu te biti presuđen za zlostavljanja i ubijanja iz vremena Domovinskog rata, no to se na kraju ipak nije dogodilo.

Njegova obrana drugi put je zatražila odgodu obrane te priložila medicinsku dokumentaciju o njegovu zdravstvenom stanju. Sudac je istaknuo kako će njegove medicinske nalaze dati medicinskom vještaku da utvrdi u kakvom je stanju Travica i može li iznositi obranu, a nakon čega će biti zakazano iduće ročište.

Željko Travica - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Željko Travica - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Nisam u mogućnosti ni psihički ni fizički da iznesem svoju obranu. Zahtijevao bih od suda, ako je moguće, da se moja obrana iznosi nakon te dvije operacije koje bi slijedile. Ja 3, 4 dana ne mogu da sjedim, kako da iznesem obranu. Ne mogu da sjedim, jednostavno. Psihičko stanje mi je jako loše s obzirom na dijagnozu", rekao je Travica.