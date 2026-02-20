Uhićenje bez presedana: Pogledajte "užasnu" fotografiju prestravljenog Andrewa koja je šokirala javnost

Vidno potresen i s prestravljenim pogledom, princ Andrew snimljen je u četvrtak navečer kako izlazi iz policijske postaje u Aylshamu na istoku Engleske.

Fotografija i videosnimka njegova izlaska ubrzo su se proširile društvenim mrežama, a na njima se vidi kako, blijed i ozbiljna izraza lica, sjedi na stražnjem sjedalu automobila dok ga okružuju fotografi i televizijske kamere.

Mlađi brat britanskoga kralja Charlesa, Andrew Mountbatten-Windsor, pušten je iz policijskog pritvora nakon što je uhićen zbog sumnje na zloupotrebu položaja u sklopu obavljanja javne dužnosti te navoda da je slao povjerljive vladine dokumente Jeffreyju Epsteinu.

Mountbatten-Windsor, koji je u četvrtak napunio 66 godina, čitav je dan bio na ispitivanju kod detektiva policije Thames Valley.

Ranije ovog mjeseca policija je izvijestila da istražuje navode prema kojima je slao povjerljive dokumente pokojnom osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu dok je obnašao dužnost izaslanika za trgovinu.

Fotografija snimljena nakon uhićenja dominira naslovnicama u Britaniji.

"Sad se znoji", piše The Sun, pritom se referirajući na stari intervju s Andrewom u kojem je on porekao povezanost s jednom od žrtava Jeffreyja Epsteina te rekao da se ne može znojiti, što je ista žena rekla da je često radio dok su bili zajedno.

Daily Mail je uz fotografiju napisao: "Pad", a nekoliko naslovnica iskoristilo je riječi kralja Charlesa da pravda mora ići svojim tijekom.

Ailsa Anderson, bivša savjetnica za tisak pokojne kraljice Elizabete II., poručila je da fotografija Andrewa nakon izlaska iz pritvora ističe njegov "izvanredan pad s visine".

"Izgledao je omamljeno, šokirano, bio je pogrbljen", rekla je ona te dodala da će njegovo uhićenje ostaviti kraljevsku obitelj povrijeđenom“ i slomljenom.

"Fotografije će proganjati kraljevsku obitelj", rekao je voditelj Mark Austin javljajući se ispred Buckinghamske palače.

Kraljevska dopisnica Rhiannon Mills složila se s tom ocjenom, dodavši: "To je užasna fotografija. Općenito izgleda prilično progonjen tim iskustvom."

"Ta je obitelj navikla da ih se fotografira dok se voze u automobilima. A on, kao što možete vidjeti, pretpostavljam, pokušava što više sakriti se od fotografa", rekla je, prenosi Sky News.

Uhićenje bez presedana

Uhićenje visokog člana kraljevske obitelji, osmog u redu za prijestolje, bez presedana je u moderno doba.

"S najdubljom zabrinutošću primio sam vijesti o Andrewu Mountbatten-Windsoru i sumnji na zloupotrebu položaja u obavljanju javne dužnosti", stoji u objavi kralja.

Iz njegova ureda nije odgovoreno na zahtjev za komentar, a princ se nije javno oglašavao otkako je američka vlada objavila više od tri milijuna stranica dokumenata povezanih s Epsteinom.

Vozilo na ulazu u Windsoru Foto: Afp

Mountbatten-Windsor, drugi sin pokojne kraljice Elizabete, dosljedno je negirao bilo kakvo nezakonito postupanje u vezi s Epsteinom te je ranije izjavio da žali zbog njihova prijateljstva.