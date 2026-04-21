Uhićen ubojica koji je likvidirao trojicu u Podgorici: Nakon zločina došao do majke, procurilo što joj je rekao

U užem gradskom središtu Rožaja je u utorak uhićen Vehid Murić (25), osumnjičen za kazneno djelo teškog ubojstva.

Kako je priopćio MUP Crne Gore, sumnja se da je Murić u podgoričkom naselju Stari Aerodrom usmrtio trojicu muškaraca - braću Denisa (28) i Nezira (34) Hotu iz Rožaja te Kenana Miraljemovića (56), državljanina Srbije iz Novog Pazara.

Tijela trojice odraslih muškaraca pronađena su ranije tijekom dana u stanu u Podgorici, nakon čega je policija pokrenula intenzivnu potragu za osumnjičenim.

Prema pisanju crnogorskih medija, Murić je s ubijenima boravio u Podgorici, gdje su zajedno radili na građevini, a nakon zločina je pobjegao.

Uhićen je u užem dijelu Rožaja, a policija je kod njega u džepovima pronašla tri kutije cigareta i pola kutije čokolade.

O uhićenju je odmah obaviješten državni tužitelj u Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici, piše Blic koji je objavio i fotografiju uhićenja.

Šef Osnovnog državnog tužiteljstva u Rožajama Aldin Kalač potvrdio je da je policiju nazvala majka osumnjičenog, nakon što joj je sin rekao da je počinio zločin.

U ponedjeljak navečer je došao u obiteljsku kuću u Rožajama i rekao majci da je "okrvavio ruke", nakon čega je napustio kuću. Majka je potom pozvala policiju i prijavila slučaj, ispričao je Kalač.