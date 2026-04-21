FOTO Trojica ubijenih muškaraca nađena u stanu u Podgorici: Ovo je osumnjičeni, traje velika potraga

U stanu u Podgorici pronađena su tijela trojice muškaraca. Ubijeni su.

Kako je objavila policija, za ubojicom se traga, a sumnjaju tko stoji iza tog krvavog zločina. To je Vehid Murić iz Rožaja.

Vehid Murić Foto: Uprava policije

Građani koji imaju bilo kakve informacije o njegovu kretanju mogu se javiti najbližoj policijskoj stanici ili pozvati broj 122, uz upozorenje da budu oprezni ako se nađu u njegovoj blizini.

Portal Vijesti doznaje da su među ubijenima braća iz Rožaja, Denis Hot (28) i Nezrin Hot (27), te da zločin nije povezan s obračunom između kriminalnih skupina.

Policija vjeruje da je osumnjičeni ubio trojicu prijatelja s kojima je radio u Podgorici na gradilištu, nakon čega je pobjegao.

"Sumnja se da su ovom kaznenom djelu prethodili osobni sukobi između ubijenih osoba i osumnjičenika. Sve osobe su porijeklom iz Rožaja", priopćila je policija.

Prema preliminarnim informacijama, navodi se u priopćenju, zločin je najvjerojatnije počinjen hladnim oružjem.

Vjeruje se da je osumnjičeni Rožajac nakon zločina sinoć otišao u svoj rodni grad, gdje je u obiteljskoj kući počinio i nasilje nad majkom. Obitelj je slučaj prijavila policiji, a potom je otkriven i krvavi zločin Podgorici.

U tijeku je intenzivna potraga za osumnjičenikom.