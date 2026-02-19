VIDEO Dabro objavio: "Spreman sam napustiti Sabor, ali pod jednim uvjetom"

Josip Dabro u Saboru je održao izvanrednu konferenciju za novinare povodom aktualnih turbulencija koje su izazvale njegove pjesme o Anti Paveliću te nakon ultimatuma člana vladajuće koalicije HSLS-a da premijer Plenković ima 30 dana za resetiranje parlamentarne većine nakon ispada, kako je naveo Dario Hrebak, "glupog desničara Dabre".
Dabro je danas potvrdio da je spreman, kako kaže, ponuditi ostavku te napustiti Sabor nakon Hrebakove prijetnje izlaskom HSLS-a iz koalicije. "Jer, problem je samo u jednoj osobi, a stranka ne može biti talac jednog čovjeka i zato sam danas rekao kako sam odlučio da sam spreman napustiti Sabor", rekao je Dabro.
No pod jednim uvjetom, ističe. "Evo od glupog desničara pametnim liberalima pravi hrvatski i demokratski prijedlog."
"U idućih 30 dana donesimo zakon kojim će se zabraniti komunistički simboli i slogani te javna afirmacija istaknutih komunista, koji su likvidirali i zatvarali Hrvate. Donesimo zakon kojim će se zabraniti svi simboli totalitarnih režima, komunističkih i fašističkih, simboli SFRJ-a, kojim će se zabraniti crvena zvijezda petokraka, pod kojom su patili i osnivači HSLS-a, pod kojom je razaran Vukovar i pod kojom su ginuli naši branitelji i mene više neće biti u Saboru", naglasio je i dodao:
"O Dabri ćete čuti samo iz mojeg albuma, naravno domoljubnih pjesama."
Ponovio je još jednom uvjete pod kojima u roku od 30 dana odlazi iz Sabora. "Zabranimo 'Smrt fašizmu sloboda narodu', zabranite bal vampira u Kumrovcu, donesimo zabranu komunističkih simbola i ja ću se povući iz Sabora. Zakon koji će zabraniti isticanje simbola Jugoslavije, Nezavisne Države Hrvatske, nacizma, fašizma i svih totalitarnih režima i isticanje simbola srpske imperijalne politike i njezinih protagonista i suvremenih reformatora te da svi, posebno vladajuća većina, preuzmu jednaku razinu odgovornosti i da više nećemo dijeliti hrvatski narod i mene više u Saboru neće biti", rekao je Dabro.
Za kraj je naglasio: "Ja nikada neću rušiti ovu hrvatsku vladu", te napustio dvoranu.
DP objavio popis
Nakon presice Domovinski pokret objavio je priopćenje u kojem se nalazi i cjelovita izjava Josipa Dabre, razlozi njegova obraćanja te lista zahtjeva.
"Odmah donesimo zakon koji će predvidjeti najstrožu kriminalizaciju i sankcioniranje:
- isticanja i afirmacije simbola totalitarnih režima poput SFRJ-a, komunizma, NDH, nacizma i fašizma, kao i njihovih protagonista i prepoznatljivih osoba tih režima na području Republike Hrvatske
- isticanja simbolike srpske imperijalne politike tijekom dvadesetog stoljeća, njezinih protagonista i suvremenih reafirmatora
- simboliku i protagoniste srpske agresije na Hrvatsku te na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, kao i relativizacije te agresije i klevetničkih narativa protiv oslobodilačke borbe hrvatskog naroda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
- zagovaranje zabrane i sprječavanje znanstvenog istraživanja hrvatske prošlosti te revizije povijesnih narativa nastalih pod utjecajem totalitarnog komunističkog režima bivše Jugoslavije.
"S obzirom na to da me se u javnosti apostrofira kao ključni problem u funkcioniranju parlamentarne većine, pozivajući se na moju navodnu sklonost ustašluku i totalitarnom režimu, javno se obvezujem da ću, zadnji put kao saborski zastupnik glasovati za usvajanje ovakvoga zakonu u Hrvatskom saboru i podnijeti ostavku nakon usvajanja zakona s ovakvim rješenjima i s razrađenim jasnim i strogim sankcijama", stoji u objavi Dabrine izjave.
Sporna snimka s poklada
Snimka Dabre na kojoj pjeva o zlatnom grobu u Madridu u kojem leži ustaški zločinac Ante Pavelić digla je na noge javnu i političku scenu, oštre osude su stigle sa svih strana, a uzdrmana je i vladajuća koalicija nakon što je HSLS-ov Dario Hrebak dao ultimatum HDZ-u da restarta parlamentarnu većinu u roku od 30 dana, nakon ispada "glupog desničara Dabre".