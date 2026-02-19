Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Stranka talac

VIDEO Dabro objavio: "Spreman sam napustiti Sabor, ali pod jednim uvjetom"

Piše D. J. B., 19. veljače 2026. @ 10:15 komentari
Stipe Milnarić Ćipe, Josip Dabro, Ivica Kukavica
Stipe Milnarić Ćipe, Josip Dabro, Ivica Kukavica Foto: DNEVNIK.hr
U Saboru se održava konferencija za novinare Kluba zastupnika DP-a.
Najčitanije
  1. Filip Juričić - 2
    ''zabrinut sam''

    Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
  2. Josip Dabro
    Životni put

    Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
  3. Barbara Nola 23
    "Sunce moje..."

    Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Nakon kaznenih prijava, osuda i reakcija iz EK, Ćović ugostio Thompsona
objava na X-u
Nakon kaznenih prijava, osuda i reakcija iz EK, Ćović ugostio Thompsona, evo što je napisao
Podignuta optužnica protiv Joška Jeličića
Objavio DORH
Podignuta optužnica protiv Joška Jeličića: Ovo su detalji za što ga se tereti
Istraživanje: Štetne kemikalije pronađene u slušalicama poznatih brendova
TOKSIKOLOŠKO ISTRAŽIVANJE
Slušalice koje nosimo prepune su otrovnih kemikalija: Niste sigurni čak i ako koristite najskuplje brendove
Policija uhitila muškarca koji je automobilom krenuo na prosvjednike u Sarajevu
Incident u Sarajevu
FOTO Autom krenuo prema prosvjednicima: Policija mu otkrila streljivo i različite droge
Uhićen bivši princ Andrew
Na njemu važan datum
Uhićen bivši princ Andrew: Oglasila se policija
Udarac na džep: Zbog showroominga uveli naplatu, evo što sada čeka kupce
Njemačke trgovine
Udarac na džep: Zbog showroominga uveli naplatu, evo što sada čeka kupce
Dabro objasnio kako je došao u Hrvatsku nakon što je rođen u Beogradu
Životni put
Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
Skijanje iz noćne more: Dijete palo iz žičare na stazu, pojurile hitne službe
Na Jahorini
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Užas u susjedstvu: Dijete ispalo iz žičare
Avion je u SAD-u zbog agresivnog putnika morao prisilno sletjeti.
Let u SAD-u
U avionu proglašeno izvanredno stanje: Pilot poslao poruku kontroli leta
Ruska volonterka predvodila ukrajinske sportaše na otvaranju Igara
MOĆNA PORUKA IZ MILANA
Ruskinja nosila natpis Ukrajine na otvaranju Olimpijskih igara: "Nisu svi Rusi isti"
Izvanredna presica: Dabro se uskoro obraća javnosti
Stranka talac
VIDEO Dabro objavio: "Spreman sam napustiti Sabor, ali pod jednim uvjetom"
Nova TV na Filipinima
ljudi koji idu trbuhom za kruhom
Napušta obitelj i dvoje djece kako bi im sagradio kuću: "Tužan sam, neću ih vidjeti tri godine, ali to radim zbog njih"
Jakovina o Paveliću: “Nakon što je počeo djelovati, teško je reći nešto pozitivno” 26
mala škola za ustaše
Tko je zloglasni Ante Pavelić? Povjesničar nam je otkrio nešto što možda niste znali o njemu
Tužiteljstvu BiH stigle prijave protiv Thompsona zbog koncerata u Širokom Brijegu 13
OČEKUJE SE ODLUKA
Thompson prijavljen zbog koncerata u Širokom Brijegu
Izvanredna presica: Dabro se uskoro obraća javnosti 11
Stranka talac
VIDEO Dabro objavio: "Spreman sam napustiti Sabor, ali pod jednim uvjetom"
Kos osudila uvredljive i prijeteće poruke eurozastupnici Zovko 6
žestoko vrijeđanje
BiH ministar hrvatsku eurozastupnicu nazvao "ustaškim kopiletom" i "poluretardiranom", stigla je reakcija EK-a
EU delegacija oglasila se zbog Thompsonovih koncerta: "Istražite incidente" 5
u Širokom Brijegu
EU delegacija oglasila se zbog Thompsonovih koncerta: "Istražite incidente"
Pobuna članica Europske unije zbog puta Dubravke Šuice na sastanak odbora za mir 5
Na udaru kritika
Pobuna članica Europske unije zbog puta Dubravke Šuice: "Njezina prisutnost imat će značajnu težinu"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Dabro objasnio kako je došao u Hrvatsku nakon što je rođen u Beogradu
Životni put
Dabro objasnio zašto se rodio u Beogradu i otkud je došao u Hrvatsku '92.
Avion je u SAD-u zbog agresivnog putnika morao prisilno sletjeti.
Let u SAD-u
U avionu proglašeno izvanredno stanje: Pilot poslao poruku kontroli leta
Skijanje iz noćne more: Dijete palo iz žičare na stazu, pojurile hitne službe
Na Jahorini
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Užas u susjedstvu: Dijete ispalo iz žičare
show
Filip Juričić pozvao na veliki prosvjed protiv ekološke katastrofe u Sisačko-moslavačkoj županiji
''zabrinut sam''
Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
Barbara Nola otkrila da je preminula njezina majka
"Sunce moje..."
Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."
Zdravko Mamić išao na presađivanje kose
malo promjene
Zdravko Mamić ponovno na estetskom zahvatu, evo što je sada napravio!
zdravlje
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Podijelio je važnu poruku prije smrti
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Je li zdravo spavati s čarapama? Evo što kažu istraživanja
Zimi mnogi to rade
Je li zdravo spavati s čarapama? Evo što kažu istraživanja
Prijeti nam nova pandemija? Znanstvenici upozoravaju na dva virusa koja prelaze sa životinja na ljude!
Slijedi li velika zdravstvena kriza?
Prijeti nam nova pandemija? Znanstvenici upozoravaju na dva virusa koja prelaze sa životinja na ljude!
zabava
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Psić pokvario planove mački, ali snimka je raznježila gledatelje diljem svijeta
Može li slađe?
Psić pokvario planove mački, ali snimka je raznježila gledatelje diljem svijeta
U zrakoplovima ih dočekali najslađi putnici pa sa svima podijelili prizore
Slatko iznenađenje
U zrakoplovima ih dočekali najslađi putnici pa sa svima podijelili prizore
tech
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
LongShot
Ovaj američki napredni dron mogao bi iz temelja promijeniti pravila zračne nadmoći
Sve do nedavno ovo je bilo sigurno i odlično plaćeno zanimanje, a sada je cijela industrija u “egzistencijalnoj krizi”
Dobro poznat razlog
Sve do nedavno ovo je bilo sigurno i odlično plaćeno zanimanje, a sada je cijela industrija u “egzistencijalnoj krizi”
Početak kraja za vozače kamiona? Aurora pokazala zašto čovjek ne može konkurirati tehnologiji
Veliki uspjeh
Početak kraja za vozače kamiona? Aurora pokazala zašto čovjek ne može konkurirati tehnologiji
sport
Ogromna vijest za budućnost Hajduka, stigla presuda: "Rekonstrukcija stadiona Poljud je nemoguća"
Sve je jasno
Ogromna vijest za budućnost Hajduka, stigla presuda: "Rekonstrukcija stadiona Poljud je nemoguća"
Drama Pije Vučinić, savez potvrdio: "Pala je u nesvjest nakon doping kontrole"
Neugodno iskustvo
Drama hrvatske skijašice, savez potvrdio: "Pala je u nesvijest nakon doping-kontrole"
FOTO Jedan od najboljih sportaša svih vremena došao pogledati okršaj Modrića i Baturine
GOAT gledao GOAT-a
FOTO Jedan od najboljih sportaša svih vremena došao pogledati okršaj Modrića i Baturine
tv
Kumovi: Može li barem jednom u životu biti pozitivan?
KUMOVI
Kumovi: Može li barem jednom u životu biti pozitivan?
Kumovi: Ostala je bez svoje miljenice – srce joj se slama
KUMOVI
Ostala je bez svoje miljenice – srce joj se slama
Crno more: Ovo joj je bio vrlo nepromišljen potez – hoće li posumnjati u nju?
CRNO MORE
Ovo joj je bio vrlo nepromišljen potez – hoće li posumnjati u nju?
putovanja
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Život ovdje teče sporije
Najljepši obalni grad u Europi nalazi se u Hrvatskoj, bolji je i od Saint-Tropeza
Obiteljski klasik: Svinjski kotleti u kremastom umaku
Iz pećnice
Obiteljski klasik: Svinjski kotleti u kremastom umaku
novac
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Već šest generacija
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
Imena za djevojčice koja znače snagu
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
Isabeau Levito u kostimu inspiriranom Audrey Hepburn
Posebna i graciozna
Je li ovo bilo najljepše izdanje na ledu ikada? Oživjela je kultnu scenu i eleganciju Audrey Hepburn
Najpopularnije velike pasmine pasa
Impresivni i voljeni
Evo ih, njihova veličanstva: 10 najpopularnijih velikih pasmina pasa
sve
Filip Juričić pozvao na veliki prosvjed protiv ekološke katastrofe u Sisačko-moslavačkoj županiji
''zabrinut sam''
Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''
Barbara Nola otkrila da je preminula njezina majka
"Sunce moje..."
Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."
Imena za djevojčice koja znače snagu
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene