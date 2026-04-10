Ucjenjuje li ga Izrael? Tucker Carlson odgovorio Trumpu: "Vrijedi se prisjetiti te priče o telefonskom seksu"

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na društvenoj mreži Truth social te javno kritizirao konzervativne komentatore te saveznike MAGA pokreta, s kojima je trenutno u sukobu mišljenja oko rata u Iranu.

"Znam zašto se Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones već godinama bore protiv mene, pogotovo zato što misle da je divno da Iran, država broj jedan u svijetu po sponzoriranju terorizma, ima nuklearno oružje - jer imaju jednu zajedničku stvar: nizak kvocijent inteligencije. To su glupi ljudi, oni to znaju, njihove obitelji to znaju, a i svi ostali to znaju!

Pogledajte njihovu prošlost, pogledajte njihov dosadašnji rad. Nemaju ono što je potrebno, i nikada nisu ni imali! Sve su ih izbacili s televizije, izgubili su svoje emisije i više ih nitko ni ne zove na televiziju jer nikoga nije briga za njih, oni su LUĐACI, PROBLEMATIČNI LJUDI i reći će bilo što samo da dobiju malo 'besplatnog' i jeftinog publiciteta", stajalo je između ostaloga u njegovoj objavi.

Donald Trump i Tucker Carlson - 1 Foto: AFP

Sada mu je odgovorio Tucker Carlson, američki politički komentator, novinar i televizijski voditelj, poznat po svojim konzervativnim stavovima, koji je okrenuo leđa Trumpu, iako ga je do nedavno bezrezervno podržavao.

Prenosimo objavu s njegove stranice Tucker Carlson Network. Objava je naslovljena: Ucjenjuje li Izrael Trumpa?

"On je u teškoj situaciji

Mainstream mediji o ovome nikada ne izvještavaju, ali izraelska vlada ima dugu povijest ucjenjivanja američkih predsjednika.

Možda se najšokantniji primjer dogodio 90-ih, kada je Izrael koristio snimke telefonskog seksa između Billa Clintona i Monice Lewinsky kao sredstvo pritiska kako bi natjerao Clintona da oslobodi osuđenog špijuna Jonathana Pollarda iz zatvora. Ne šalimo se. To se stvarno dogodilo.

Vrijedi se prisjetiti te priče o telefonskom seksu dok predsjednik Trump pokušava okončati rat s Iranom.

Kao i mnoge druge stvari koje je Izrael učinio, to pokazuje da je američki “posebni saveznik” spreman igrati vrlo prljavo kako bi ostvario svoje ciljeve.

Tamni novac u kampanjama, iznude, fizičke prijetnje, pa čak i atentati. U njihovom antikršćanskom svjetonazoru cilj uvijek opravdava sredstva. Nemaju problem s uništavanjem života.

Trenutni prioritet Izraela je osigurati da se Operacija Epic Fury ne zaustavi. Znaju da je činjenica da SAD vodi njihov rat najbolja prilika za širenje granica i postajanje globalnom supersilom, a mirovni sporazum bi im pokvario plan.

Sudeći prema prošlosti te zemlje, njezini su čelnici bez sumnje spremni ići koliko god daleko treba kako bi osigurali da krvoproliće potraje. To bi moglo značiti ucjenu u stilu Clintona protiv Trumpa ili nešto daleko morbidnije.

Donald Trump i Tucker Carlson Foto: Afp

Ne znamo sa sigurnošću događa li se to, ali sama mogućnost dovoljno je zastrašujuća da predsjednika drži budnim noću. Pod pritiskom je kakav većina ljudi ne može ni pojmiti, dok ga fanatični pristaše Izraela nemilosrdno napadaju svaki put kad se i najmanje udalji od agende njihove omiljene zemlje.

Njihova bestidna upornost dovoljna je da izludi i čovjeka poput Donalda Trumpa. Ustrajni su kao i bilo koja skupina u povijesti, bez obzira na to koliko ih je Bijela kuća u prošlosti dobro tretirala. Nikada nisu zahvalni, uvijek traže više i odbijaju predsjedniku dati i najmanji prostor za disanje. To je neumoljiv pritisak po cijelom terenu.

Odlučili smo pisati o ovome nakon što je Trump objavio objavu na Truth Socialu u kojoj napada našu tvrtku, Megyn Kelly, Candace Owens i Alexa Jonesa, iako su ga svi oni godinama podržavali.

Umjesto da se upuštamo u sitno prepucavanje, želimo predsjedniku dati malo razumijevanja.

Suočen je s pritiskom koji je dovoljno mračan da ga natjera da odustane od svojih predizbornih obećanja i pretvori se u upravo onakvog političara kakvog je nekoć obećao uništiti.

Ne bi dopustio da se to dogodi da njegovi osobni ulozi nisu zaista visoki. Nadamo se da će to prevladati", napisano je u objavi.