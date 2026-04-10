Iskoristite sunčani vikend, uskoro dolaze oblaci i kiša: Meterolog donosi detalje

U subotu većinom mirno uz povišen tlak i malo vlage po visini. No, u ponedjeljak s obala sjeverne Afrike prema Genovskom zaljevu kreće ciklonalni vrtlog pa nam na njegovoj prednjoj strani pritječe topliji, a potkraj ponedjeljka i, osobito u utorak, i zamjetno vlažniji sredozemni zrak.

Ujutro i prijepodne promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj samo ponegdje će pasti malo kiše. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena podno Velebita još ponegdje i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 6, na moru od 10 do 14 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj kidanje naoblake i sve češća sunčana razdoblja. Vjetar uglavnom slab uz najvišu temperaturu od 12 do 16 stupnjeva.

I u istočnim predjelima poslijepodne češća sunčana razdoblja. Temperatura oko 14 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne sunčanije. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura u okretanu jugozapadni i južni smjer, a otvorenom moru i jugo. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 14 do 18, na Jadranu od 18 do 21 stupanj.

I u Dalmaciji sunčanije uz slab do umjeren vjetar s jugozapada i juga, a na otvorenom moru jugo. Temperatura od 18 do 22 stupnja.

U unutrašnjosti u nedjelju barem djelomice sunčano. Početkom idućeg tjedna promjenjivo, a povremeno i pretežno oblačno. Ponajprije u utorak ponegdje može pasti malo kiše i to ponajprije u istočnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, a temperatura prema utorku u blagom padu.

Na Jadranu u nedjelju pretežno sunčano. U ponedjeljak promjenjivo uz više oblaka poslijepodne i navečer kad raste i mogućnost za mjestimičnu kišu. U utorak povremeno kiša, a ponegdje i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjereno do jako u ponedjeljak moguće i olujno jugo, a na sjevernom dijelu i bura. Temperatura bez veće promjene.

Od sredine sljedećeg tjedna zadržat će se većinom promjenjivo. Uglavnom na Jadranu i u gorju još ponegdje malo kiše. Temperatura zraka prema vikendu u blagom porastu.