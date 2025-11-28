VIDEO Urušila se cesta u Srbiji! Gradilište zatvoreno prije sedam dana, investitor gradio bez dozvola

U petak ujutro je došlo do obrušavanja potpornih zidova i dijela pristupne prometnice u blizini kompleksa "Centar izvrsnosti" u Kragujevcu.

Prema videosnimkama objavljenima na srbijanskim portalima mogu se vidjeti pukotine i urušene dijelove zemljišta na području gdje je planirana izgradnja stambene zgrade.

Na lokaciji nije postavljena ni obvezna tabla s podacima o projektu, prenosi Vreme.

Područje je ograđeno i pod policijskim nadzorom zbog opasnosti od daljnjeg urušavanja. Stanovnici navode da se tlo ondje urušava sve učestalije.

Kompanija Inobačka, koja je izvodila radove na sada urušenoj pristupnoj prometnici u Kragujevcu, priopćila je da je uzrok obrušavanja gradilište koje se nalazi neposredno uz cestu.

"Na temelju snimaka i uvida na terenu potpuno je jasno da je do urušavanja došlo zbog pucanja potpornog zida na susjednom gradilištu.

Nesiguran potporni zid, podignut zbog izgradnje objekta tik uz cestu, pukao je i izgubio stabilnost, što je izravno dovelo do urušavanja dijela pristupne prometnice. Investitor i izvođači radova na tom objektu nama nisu poznati, ali prema našim saznanjima radovi se izvode bez potrebnih dozvola i bez kompletne projektne dokumentacije", stoji u priopćenju Inobačke.

Kompanija navodi da je nadležne inspekcije više puta upozoravala na opasnost. U prethodnom razdoblju dvaput su službeno obavijestili građevinsku inspekciju grada Kragujevca, dostavili fotografije i dokaze o potkopavanju terena ispod pristupnih prometnica, upozorili na rizik za stabilnost tla i zatražili hitnu reakciju.

Urušavanje ceste u Kragujevcu - 1 Foto: Instagram/Screenshot

"Jučer smo ponovno uputili hitan poziv inspekciji da izađe na teren upravo zbog uočenih rizika, koji su sada rezultirali urušavanjem", poručuju iz Inobačke.

Tvrtka dodaje da su njihovi radovi na projektu Centra izvrsnosti završeni prije više od godinu i pol dana te da su "izvedeni u potpunosti prema projektu, u skladu sa svim tehničkim i sigurnosnim standardima, pod nadzorom ovlaštenih inženjera i predani bez ijedne primjedbe".

"Objekt koji smo izgradili u sklopu Centra izvrsnosti dobio je uporabnu dozvolu. Pristupna prometnica cijelo je to vrijeme bila stabilna i sigurna, sve dok radovi na susjednom objektu nisu narušili njezinu stabilnost", navodi se u priopćenju.

Urušavanje ceste u Kragujevcu - 2 (Foto: Instagram/Screenshot)

Suvlasnik Inobačke, Vukajlo Babić, izjavio je za Nova.rs da prizori izgledaju apokaliptično te smatra da je uzrok obrušavanja upravo projekt koji se izvodi u neposrednoj blizini.

Priopćenjem se oglasio i izvođač radova RP Invest, koji gradi na susjednoj parceli.

"Na predmetnoj lokaciji došlo je do destabilizacije podloge uslijed kombinacije vremenskih faktora u prethodnim danima. Kiša i snijeg – iako se snježni pokrivač nije dugo zadržavao – doprinijeli su povećanoj vlažnosti tla u dubljim slojevima. Zasićenje podloge vodom postupno je smanjivalo njezinu stabilnost, što je dovelo do urušavanja dijela potpornog zida ispod prometnice", stoji u njihovu priopćenju, prenosi Nova.rs.

Urušavanje ceste u Kragujevcu - 3 Foto: Instagram/Screenshot

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić rekao je da je na placu pored Centra izvrsnosti započela gradnja stambene zgrade, koju gradi privatni investitor.

Prije sedam dana, gradska građevinska inspekcija zatvorila je to gradilište jer nisu imali dozvole, napomenuo je gradonačelnik, piše Blic.