"Spavao sam s pištoljem pod jastukom": Vukovarski branitelj borio se s vlastitim demonima rata, a spas je pronašao na neočekivanom mjestu

28. studenoga 2025.
Provjereno: Zdenko Biki - 1
Provjereno: Zdenko Biki - 1 Foto: Provjereno
Provjereno donosi potresnu, ali i inspirativnu priče o čovjeku koji je s 23 godine, nakon teškog ranjavanja, htio sam sebi presuditi, borio se s vlastitim demonima rata, a sada sreću i životno ispunjenje nalazi u malim, ali zapravo velikim stvarima.
