Siromašni Iranci prodaju bubrege, jetru, rožnice i druge dijelove tijela kako bi preživjeli. Internetska trgovina organima cvjeta.

Iran pada u sve dublju ekonomsku krizu koja očajne građane u borbi za preživljavanje tjera na očajne poteze: prodaju svoje organe u inozemstvu.



To je doseglo alarmantne razine, upozoravaju lokalni mediji. Iranci zbog siromaštva prodaju bubrege, jetru, rožnicu, koštanu srž, spermu i jajne stanice.



Neki posrednici šalju potencijalne donatore u susjedne zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turske i Iraka kako bi prodali dijelove tijela za 7000 do 15.000 dolara.



U nekim slučajevima ljudi su čak bili prisiljeni prodati svoje organe kako bi platili troškove liječenja ili uzdržavali svoje obitelji.



Procjenjuje se da je industrija trgovine organima vrijedna milijune dolara, a organi se prodaju bogatim pojedincima. Obično se dobivaju prisilom ili prijevarom, pri čemu se ljudima obeća novac, a nakon što ostanu bez organa, nikad im se ne isplati.



Iako iranski zakon zabranjuje prodaju ili kupnju tjelesnih organa, internetsko tržište cvjeta, a nitko ništa ne poduzima. Prodaja organa dozvoljena je, međutim, kod osuđenika na smrt ako na to dragovoljno pristanu, no sumnja se da to rade zapravo pod prisilom jer nemaju izbora.



"Moja krvna grupa je O negativna, a imam 22 godine. Prodat ću svoj bubreg za 10 tisuća dolara. Zbog financijskih problema nemam izbora nego prodati svoj bubreg. Ako želite moju jetru, prodat ću dio nje za 4 tisuće dolara", rekao je jedan mladić za iranski dnevni list Jahan-e-Sanatu, prenosi Jerusalem Post.

Prema službenim brojkama, više od 1480 ljudi u Iranu godišnje dobije transplantaciju bubrega od živog darivatelja, što je oko 55 posto od ukupno 2700 transplantacija svake godine.

Beni Sabti, stručnjak za iranski klerikalni režim s Jeruzalemskog instituta za strategiju i sigurnost, rekao je za Jerusalem Post u nedjelju da zbog korupcije Iranci prodaju svoje vitalne organe.

“Ovo je nešto što se događa već mnogo godina. Ali posljednjih godina raste jer su cijene svega vrlo visoke, a inflacija divlja", rekao je Sabti.

Prema službenim brojkama, inflacija je 44 posto, ali je zapravo 80 do čak 100 posto, kaže Sabti.