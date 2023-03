Jednog dana prošlog svibnja, razbarušeni mladić iz Nigerije ušetao je u policijsku postaju u Stainesu, u Middlesexu, rekavši da je beskućnik te da treba pomoć. Bio je to početak zapanjujuće i jezive priče, koja je dovela do suđenja u Old Baileyju, koje je jučer doseglo svoj rasplet i razotkrilo užasno podzemlje britanske industrije "zdravstvenog turizma".

Mladić koji je tada u svibnju došao u policiju ispričao je svoju životnu priču. Neke informacije koje je mladić rekao bile su lažne. Rekao je da mu je otac umro kad je bio mlad, dok su mu oba roditelja zapravo bila živa - i da je imao 15 godina. Provjere provedene nakon što ga je preuzela socijalna služba Surreyja pokazale su da ima 21 godinu.

Međutim, bit njegove priče pokazala se itekako istinitom. Neka dva mjeseca ranije, jedna od najuglednijih i najmoćnijih nigerijskih obitelji prokrijumčarila ga je u Britaniju, vjerujući da je ovamo doveden kako bi pronašao posao.

Međutim, na svoj užas, kasno je otkrio da namjeravaju uzeti jedan njegov bubreg za svoju kćer, koja je pohađala dvije elitne engleske privatne škole te diplomirala, ali se teško razboljela i trebala joj je transplantacija, piše Daily Mail.

Operaciju vrijednu 90.824 eura trebao je privatno izvesti vodeći kirurg u svjetski poznatoj bolnici Royal Free Hospital u Hampsteadu u sjevernom Londonu.

Prema dogovoru u kojem je posredovao posrednik, bogata obitelj, koja navodno posjeduje 40 nekretnina u Londonu, Dubaiju, SAD-u i Nigeriji, trebala je 'donatoru' platiti negdje između 2724 i 7947 eura.

Par je uhićen u zračnoj luci Heathrow dok su se pokušavali ukrcati na avion za Tursku, gdje je navodni postupak trebao biti izveden.

U četvrtak pakleni trojac ove podle zavjere, senator Ike Ekweremadu (60), njegova supruga Beatrice (56) i posrednica, dr. Obinna Obeta (50) proglašeni su krivima za urotu, pokušaj trgovine organima mladića iz Lagosa i njegovo krijumčarenje u Ujedinjeno Kraljevstvo. Za to je predviđena kazna zatvora od najviše deset godina. Izircanje presude je 5. svibnja.

Oni su prvi kojima se sudilo u Britaniji za trgovinu organima prema Zakonu o modernom ropstvu iz 2015.

Sonia Ekweremadu, također se suočila s istom optužbom, ali porota je prihvatila da nije bila svjesna zavjere pa je oslobođena.

Ironično, tijekom svog vremena u vladi senator Ekweremadu pomogao je potaknuti zakone koji zabranjuju komercijalno vađenje organa u Nigeriji, a njegova supruga vodila je obiteljsku zakladu koja siromašnim Nigerijcima plaća bolničko liječenje i obrazovanje.

Međutim, značaj ovog slučaja daleko nadilazi bešćutnost jedne privilegirane obitelji.

To ima ozbiljne implikacije za Britaniju, gdje postoji toliki nedostatak bubrega da 5341 osoba čeka donora. Mogu očekivati ​​da će čekati između dvije i tri godine.

Ovaj slučaj pokazao je očitu lakoću s kojom inozemni darivatelji - kojima je dopušteno putovati u Britaniju da daju organe ako to čine altruistički - mogu dobiti britanske vize iz medicinskih razloga.

Izvor blisko uključen u tužiteljstvo vjeruje da je to "vrh ledenog brijega" i kaže da su se drugi lažni strani donatori za transplantaciju vjerojatno provukli kroz mrežu. Iako su samo tri osobe osuđene, suđenje je identificiralo širu mrežu likova upletenih u zavjeru.