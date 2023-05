Vozač kamiona iz Rumunjske vozio je na A4 u suprotnom smjeru, a kad je shvatio što je napravio, polukružno se okrenuo i nastavio vožnju. Policija ga je privela, a odbio je alkotest. Prijeti mu kazna zatvora do 120 dana.

Policija je objavila detalje sulude vožnje rumunjskog vozača kamiona koji je na autocesti A4 kod Brezničkog Huma u utorak vozio u suprotnom smjeru. I ne samo to, već se kamionom i okretao preko dvije prometne trake, što su snimile i nadzorne kamere HAC-a.

Radi se o 37-godišnjem rumunjskom državljaninu koji se iz smjera naplatne postaje Breznički Hum uključio u promet na zapadnu kolničku traku u smjeru Varaždina u zabranjenom smjeru. Kad je shvatio što je napravio, krenuo je voziti unatrag kako bi se polukružno okrenuo nasred autoceste! Pritom je zadnjim dijelom priključnog vozila udario u zaštitnu odbojnu ogradu na autocesti.

Nevjerojatna snimka s hrvatskih autocesta: Kamion na A4 vozio u suprotnom smjeru

Policija je uspjela pronaći vozača, a on je odbio alkotestiranje. Priveden je u prostorije policije u Varaždinu, a danas bi trebao biti doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Varaždinu.

Za počinjene prekršaja prijeti mu izricanje ukupne novčane kazne u iznosu do 6480 eura i kazna zatvora u trajanju do 120 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju RH u trajanju do 24 mjeseca.