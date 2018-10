U jakoj eksploziji nakon koje je buknuo požar u ponedjeljak u rafineriji kompanije Irving Oil u Saint-Jeanu, u Novom Brunswicku na istoku Kanade, nekoliko je radnika lakše ozlijeđeno.

Kanadska kompanija je početkom poslijepodneva objavila na Twitteru da je "nekoliko radnika zatražilo pomoć zbog ozljeda koje nisu opasne po život".

Irving Oil je nešto ranije potvrdio da se "nešto veliko" dogodilo u ponedjeljak ujutro u njegovoj rafineriji u Saint-Jeanu, najvećoj u zemlji. U redovnim uvjetima ona proizvodi više od 300.000 barela na dan. Na amaterskim fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vidi se golem oblak crnog dima iznad rafinerije, a povremeno i vatra. Stanovnik Rob Beebe koji živi blizu rafinerije rekao je za Radio Kanadu da je osjetio da se njegova zgrada zatresla u vrijeme eksplozije.

Policija je zatvorila prilaze rafineriji koja je u blizini stambene četvrti, a u područnoj bolnici je proglašeno stanje pripravnosti. Još se ne zna ništa o uzroku eksplozije. (Hina)

Scary day for everyone at the Irving Oil Refinery in Saint John today. Hopefully the reports are accurate and there are only a few injuries. This is dad’s POV from the refinery this morning. He and Richie were both there when the explosion happened. #thankful #HappyThanksgiving pic.twitter.com/cbRhGmvoZg