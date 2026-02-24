Obavijesti Foto Video Pretražite
Susret sa Zelenskim

Plenković u Kijevu primio najviše ukrajinsko odlikovanje, poslao poruku Mađarskoj i Slovačkoj: "Možete dobiti naftu"

24. veljače 2026.
Volodimir Zelenski i Andrej Plenković
Volodimir Zelenski i Andrej Plenković Foto: Vlada RH
Plenkoviću je nakon susreta s ukrajinskim predsjednikom uručeno odlikovanje kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja.
  1. Anja Šovagović-Despot, Zoran Milanović 26
    pogledajte fotke

    Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
  2. Zoran Milanović, Ivo Josipović, Ivan Anušić
    Tko je u pravu?

    Bivši predsjednik Josipović o sukobu Milanovića i Anušića: "Imamo ozbiljnu štetu, na djelu su dva koncepta..."
  3. Ilustracija
    POREZ NA NEKRETNINE

    Građanima stižu rješenja iz Porezne, rok za plaćanje je 15 dana: "Imate pravo na žalbu"
JESTE LI ZNALI? Predstavljen je prvi globalni nacrt koji priprema medije za izvještavanje u kriznim situacijama
Mala škola prognoze
Jeste li znali? Predstavljen je prvi globalni nacrt koji priprema medije za izvještavanje u kriznim situacijama
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stiže sunce i iznadprosječno toplo vrijeme: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV
ZG Skupština za pokretanje ocjene suglasnosti Zakona o prostornom uređenju s Ustavom
usvojen Tomaševićev prijedlog
Grad Zagreb pokreće ustavnu tužbu protiv države zbog organizacije dočeka za rukometaše
Vijećnici krenuli na sjednicu, dočekala ih zaključana općinska zgrada. Pljušte optužbe i prijave, načelnik: "Radno vrijeme je do 15 sati"
politički obračun
Vijećnici krenuli na sjednicu, dočekala ih zaključana općinska zgrada. Pljušte optužbe i prijave, načelnik: "Radno vrijeme je do 15 sati"
