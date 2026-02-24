Plenković u Kijevu primio najviše ukrajinsko odlikovanje, poslao poruku Mađarskoj i Slovačkoj: "Možete dobiti naftu"

Hrvatska može osigurati dugoročnu i pouzdanu energetsku opskrbu Mađarskoj i Slovačkoj putem Jadranskog naftovoda, rekao je premijer Andrej Plenković u utorak u Kijevu, pozvavši Budimpeštu i Bratislavu da to kažu i svojim građanima.

"Što se tiče mogućnosti da Hrvatska u potpunosti opskrbljuje energetski i Mađarsku i Slovačku, tu nema nikakvih dilema i to govorimo našim partnerima – i Mađarima i Slovacima i Europskoj komisiji svo ovo vrijeme. Ono što je na stvari je da je do sada postojao komercijalni aranžman MOL-a i partnera u Rusiji da kupuju jeftiniju naftu iz Rusije koja naftovodom Družba direktno preko Ukrajine dolazi u rafinerije u Mađarsku i Slovačku", rekao je Plenković novinarima u Kijevu na četvrtu godišnjicu ruske agresije na Ukrajinu.

Hrvatski premijer, čelnici Europske komisije i Europskog vijeća te lideri iz Danske, Švedske i Finske okupili su se u utorak u prijestolnici Ukrajine da bi izrazili solidarnost Ukrajini, ali u tome na razini EU-a nisu ujedinjeni pošto su Mađarska i Slovačka blokirale 20. paket sankcija Europske unije protiv Rusije, kao i plan financijske pomoći Ukrajini od 90 milijardi eura. Razlog za taj potez je prekid isporuke ruske nafte naftovodom Družba kroz Ukrajinu.

Plenković je iz Kijeva pozvao "prijatelje u Mađarskoj i Slovačkoj" da "pojasne svojim građanima da nisu ugroženi u energetskom smislu, da svu naftu koju trebaju mogu organizirano dobiti preko JANAF-a, preko Hrvatske".

U Kijevu sam sudjelovao na sastanku Koalicije voljnih, kojem je domaćin predsjednik @ZelenskyyUa.



Istaknuo sam da se Hrvatska zalaže za pravedan i održiv mir te da Ukrajina u mirovnim pregovorima ne bi trebala pristati na de iure odricanje od svog okupiranog teritorija.

"Mi smo tu da njihova energetska opskrba bude dugoročna, stabilna, pouzdana, ne preko naftovoda koji je sekundaran, nego preko naftovoda koji može biti bez ikakvog problema primaran i jedini ako žele", naglasio je Plenković, koji je u Kijevu sudjelovao i na sastanku takozvane koalicije voljnih.

Dodao je da je njegov boravak u Ukrajini "signal hrvatske vlade, poruka solidarnosti s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, premijerkom Julijom Sviridenko, predsjednikom Vrhovne rade Ruslanom Stefančukom, ali prije svega s ukrajinskim narodom i ukrajinskom vojskom koja je u proteklih nekoliko godina pokazala da je obrambeni štit Europe i naših temeljnih vrijednosti, kao i međunarodnog prava".

Plenković je rekao da Hrvatska aktivno pomaže Ukrajini te da je vlada u veljači donijela odluke o daljnjoj potpori energetskom sektoru Ukrajine te nastavku potpore procesu razminiranja te zemlje. Smatra da je Hrvatska i na godišnjicu početka rata poslala važnu poruku time što su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ministrica zdravstva Irena Hrstić primili još jednu skupinu ukrajinskih ranjenika koja je došla na rehabilitaciju u Hrvatsku.

U Kijevu smo se sastali s predsjednikom @ZelenskyyUa te izrazili podršku 🇺🇦 narodu nakon četiri godine obrane od ruske agresije. Nastavit ćemo pružati političku, gospodarsku i humanitarnu potporu, kao i pomoć ukrajinskom energetskom sustavu.



Razmotrili smo napredak #Ukraine na…

Plenković dobio odlikovanje

Plenkoviću je nakon susreta s ukrajinskim predsjednikom uručeno odlikovanje kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja, koje se dodjeljuje za značajan doprinos jačanju međudržavne suradnje, potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine.

"To je na neki način priznanje cijeloj Hrvatskoj koja je stala uz Ukrajinu i njezin narod u protekle četiri godine, da smo im pomogli politički, ekonomski, vojno, humanitarno i u konačnici na međunarodnom planu. I zato to odličje doživljavam kao poruku hrvatskoj vladi i hrvatskom narodu", rekao je premijer.

Grlić Radman u Kijevu odlikovan Ordenom za zasluge II. stupnja

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman odlikovan je Ordenom za zasluge II. stupnja tijekom boravka u Kijevu u utorak na četvrtu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu.

"Ovo priznanje doživljavam kao potvrdu snažnog i prijateljskog partnerstva između Hrvatske i Ukrajine, ali i kao podsjetnik na Domovinski rat kada sam primio odlikovanja od prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Hrvatski narod izborio je slobodu nakon agresije te danas svojim iskustvom kao jedina članica Europske unije koja se uspješno obranila od agresije, želi nastaviti pružati političku, gospodarsku i humanitarnu potporu ukrajinskom narodu u borbi za slobodu", napisao je Grlić Radman na X-u.

Grliću Radmanu je odličje za značajan osobni doprinos jačanju međudržavne suradnje, potpori državnom suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, humanitarnim aktivnostima te promicanju Ukrajine u međunarodnoj zajednici uručio ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha.

"Hrvatska ostaje uz Ukrajinu - u obrani slobode, suvereniteta i europskih vrijednosti", naglasio je šef hrvatske diplomacije koji je u Kijevu bio uz premijera Andreja Plenkovića.

Sibiha je napisao na X-u da mu je bila čast uručiti odličje "istinskom prijatelju Ukrajine". "Današnji posjet još je jednom pokazao nepokolebljivu solidarnost Hrvatske s Ukrajinom, na čemu smo iskreno zahvalni. Uz podršku naših prijatelja i partnera, pobijedit ćemo", poručio je Sibiha.

Sibiha je Grlića Radmana te ministre vanjskih poslova Španjolske i Poljske, Josea Manuela Albaresa i Radoslawa Sikorskog, odveo u obilazak ukrajinske tehnološke i obrambene tvrtke Skyfall.

"Iz prve ruke smo vidjeli kako ukrajinske inovacije rastu pod pritiskom - brzo, pametno i provjereno u borbi. Proizvodnja se širi. Kapaciteti rastu. Odlučnost je nepokolebljiva. Ukrajinska obrambena industrija ne brani samo našu zemlju - ona jača sigurnost Europe", objavio je Sibiha na X-u te pozvao partnere da ulože u ukrajinsku obrambenu industriju.