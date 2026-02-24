Šok usred zasjedanja: Liberali se raspali tijekom sjednice

Predsjednica zagrebačkog HSLS-a Gabrijela Bošnjak izjavila je u utorak da je napustila Klub Liberala u Gradskoj skupštini jer je smijenjena s mjesta predsjednice kluba, te izvijestila da Klub gradskih zastupnika Liberala više ne postoji.

"Ujutro u devet sati dočekalo me činjenično stanje da više nisam predsjednica (kluba) te da HSLS u klubu više nema predsjednika", izjavila je Bošnjak novinarima ispred zagrebačke Skupštine u povodu svog izlaska iz Kluba Liberala.

Bošnjak je rekla da je tijekom jutra s kolegicama iz kluba pokušala postići dogovor da se pogreška ispravi, no to nije uspjelo. Zbog toga je odlučila napustiti klub koji, kako kaže, više nije djelovao u skladu s dogovorima HSLS-a.

Uz Bošnjak, u tom su klubu bile još Dina Dogan (nezavisna zastupnica) i Ivka Odvorčić (HNS).

Bošnjak je navela da su u klubu prethodno razgovarali o tome da Dina Dogan preuzme mjesto predsjednice Odbora za gospodarstvo te su se s tim prijedlogom i složili. Međutim, umjesto da se dogovor realizira kroz razgovor i formalno podnošenje zahtjeva, došlo je, kaže, do promjene predsjednika kluba, o čemu ona kao tadašnja predsjednica nije bila obaviještena.

Nakon njezina istupa Klub Liberala više ne postoji jer nema dovoljan broj članova. Naglasila je kako će zajedno sa stranačkim kolegama odlučiti u kojem smjeru dalje ići, pri čemu nije isključila ni samostalno djelovanje u Gradskoj skupštini, ali ni nove suradnje.

Pritom je jasno poručila da HSLS neće surađivati s partnerima koji, kako je rekla, donose odluke bez dogovora i suprotno prethodno usuglašenim stavovima.

Dogan: HSLS je prekršio koalicijski sporazum

Nezavisna zastupnica Dina Dogan također je dala izjavu rekavši da je sporna bila raspodjela funkcija, odnosno predsjedanje klubom i Odborom za gospodarstvo. Ujedno je upozorila da od ulaska u Gradsku skupštinu nije dobila priliku preuzeti nijednu funkciju te da je upravo zato traženo testiranje suradnje.

Posebno je kritizirala način komunikacije, pojasnivši da su ona i Odvorčić za promjene u klubu doznale putem e-maila stručnih službi, a ne izravno od kolegice iz kluba.

Naglasila je da je HSLS prekršio koalicijski sporazum te da je zbog nastale situacije propala njihova točka koja je trebala biti izglasana na sjednici Skupštine.

Govoreći o budućim odnosima, rekla je da je suradnja s HSLS-om, barem s njezine strane, ozbiljno dovedena u pitanje.

Unatoč raspadu kluba, Dogan je poručila da postoji mogućnost formiranja novog kluba s nezavisnim zastupnicima, no o detaljima zasad ne želi govoriti. Podsjetila je i da je veći dio prošlog mandata djelovala izvan kluba, ocijenivši da je moguće kvalitetno raditi i bez formalnih koalicijskih struktura.

Bošnjak nije bila prisutna na jučerašnjoj konferenciji za novinare od danas bivšeg Kluba gradskih zastupnika "Liberali". S te konferencije Dogan i Odvorčić najavile su da će na današnjoj sjednici Gradske skupštine glasovati protiv prijedloga gradonačelnika Tomislava Tomaševića o ustavnoj tužbi protiv Vlade u vezi dočeka rukometaša i ocjeni ustavnosti Zakona o prostornom uređenju.