Potresni oproštaj zastupnika i profesora od Aldine: "Mogla je sve, ali pobjeći od budale i mlakonje bez kičme nije uspjela"

Javnost Bosne i Hercegovine, ali i regije, potresena je novim slučajem femicida, ubojstvom 32-godišnje Aldine Jahić, koju je pištoljem smaknuo bivši partner, Anis Kalajdžić. Na društvenim mrežama od nje se opraštaju prijatelji, poznanici, a potresna je objava njezina bivšeg mentora Admira Čavalića, ekonomskog analitičara i federalnog zastupnika.

Teško je i zamisliti što je prolazilo kroz glavu nesretne Aldine dok je u Mostaru bježala od napadača. Krenula je na trening, pišu tamošnji mediji, a njezin život okončan je u ugostiteljskom objektu u koji se sklonila očekujući pomoć. Policija je stigla nekoliko minuta nakon što je ubojica već izvršio svoj naum.

Objavu Admira Čvalića o ubijenoj Aldini Jahić prenosimo u cijelosti:

"Teško je naći riječi za nečiju smrt. Još teže ako je ta osoba bila mlađa od tebe, studentica, osoba koja te zvala mentorom. Od prvih edukacija, organizacija događaja, međunarodnih putovanja, čitanja jedne, druge, treće, pedesete knjige pa sve do pisanja zajedničkih znanstvenih radova i globalnih projekata. Desetljeće rada i rasta. Kad gledaš kako student uči, radi, razvija se u jaku individuu. Ta osoba je bila Aldina Jahić, 'filozof', kako sam je zvao. Filozof je večeras pokušao pobjeći od nasilnika, budale, nekakvog mlakonje bez kičme. Ali bezuspješno, metak je bio brži. Aldina je mogla organizirati događaj za 1000 ljudi, pisati na desetke radova, govoriti pred punim skupom vani, tečno na engleskom, pričati o BiH i šaliti se. Mogla je sve, tako sam je vidio. Ali pobjeći večeras nije uspjela. Idi dalje, dragi filozof. Rahmet duši bosanskoj, iskreno saučešće obitelji Jahić. Inna lillahi we inna ilejhi radži'un."