Tvrdi da nema problema s pamćenjem, ali ne može se sjetiti ove riječi: "Kako se ono zove?"

Stručnjaci već godinama sumnjaju u tvrdnje predsjednika Donalda Trumpa da je u besprijekornom zdravstvenom stanju. Viđen je s otečenim gležnjevima i tamnim modricama na objema rukama, za koje stručnjaci smatraju da bi mogle upućivati na učestalo primanje intravenskih terapija.

Na udaru kritika našla se i njegova mentalna bistrina.

Tako je u nedavno objavljenom intervjuu za New York Magazine Trump imao poteškoća prisjetiti se naziva Alzheimerove bolesti – što je osobito neugodan propust s obzirom na to da je riječ o bolesti obilježenoj postupnim gubitkom pamćenja, a Trump u obiteljskoj povijesti ima zabilježene slučajeve tog oboljenja.

Govoreći o svom ocu Fredu Trumpu, mučio se prisjetiti kako se bolest zove.

"Imao je jedan problem. U određenoj dobi, oko 86 ili 87 godina, počeo je dobivati… kako se to zove?" zapitao se tijekom intervjua.

U pomoć mu je priskočila glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

"Alzheimerova bolest", ubacila se.

"Nešto poput Alzheimerove bolesti", nastavio je predsjednik. "Ali ja to nemam."

Upitan je li to bolest o kojoj uopće razmišlja, Trump je odlučno zanijekao, no ponovno je imao poteškoća izraziti se jasno.

"Ne, uopće ne razmišljam o tome", rekao je. "Znate zašto? Zato što, što god to bilo, moj je stav takav kakav jest."

Rastuće sumnje u Trumpovo kognitivno stanje očito frustriraju 79-godišnjeg predsjednika. Tijekom zbunjujućih izjava iz Ovalnog ureda ranije ovog mjeseca, nakon potpisivanja dvostranačkog Zakona o punomasnom mlijeku za zdravu djecu, Trump se pohvalio da mu je sklonost mliječnim proizvodima omogućila da "bez problema položi" sve kognitivne testove.

"Sve sam ih položio s lakoćom jer pijem mlijeko", rekao je.

Također se pohvalio da je kognitivne testove polagao 2. siječnja i 9. prosinca, sugerirajući da je njegovo neurološko stanje posljednjih mjeseci bilo učestalo procjenjivano. O toj temi govori već godinama te tvrdi da je još 2018. godine ostvario maksimalan rezultat na Montrealskoj kognitivnoj procjeni (MoCA), testu s maksimalno 30 bodova koji služi za rano otkrivanje kognitivnih poremećaja.

Dodatnu zabrinutost izaziva i obiteljska povijest bolesti. Fred Trump preminuo je 1999. godine u dobi od 93 godine, nakon što se gotovo deset godina borio s tom bolešću.

Neugodnom dojmu o Trumpovu zdravstvenom stanju pridonosi i način na koji njegovi najbliži suradnici brane njegovo fizičko i mentalno zdravlje, često u izrazima toliko prenaglašenima da djeluju nenamjerno komično.

Tako je Leavitt za New York Magazine ustvrdila da su "marinci koji stražare ispred Ovalnog ureda morali zatražiti dodatno osoblje i dovesti još pripadnika jer se predsjednik toliko često nalazi u Ovalnom uredu".

"Nikada prije nisu morali učiniti nešto slično", rekla je. "Morali su zatražiti više ljudi koji će stajati pred vratima jer im ponestaje osoblja za popunjavanje smjena."

"On danas radi više nego ikada u životu", zaključila je u razgovoru za magazin. "Čak i više nego u vrijeme kada je bio na vrhuncu svoje karijere u njujorškom sektoru nekretnina", piše Futurism.com.

Masnica na Trumpovoj ruci Foto: Afp