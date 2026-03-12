Jesu li slušalice loše za uši? Istraživanja upozoravaju na bakterije, vlagu i veći rizik od infekcije

Bilo da uživate u podcastu, glazbi ili dugom telefonskom razgovoru, mnogi ljudi provode sate dnevno sa slušalicama u uhu. Jedna australska studija iz 2017. godine, provedena na 4185 ljudi, otkrila je da su koristili slušalice u prosjeku 47–88 sati mjesečno.

Dok se u javnim savjetima o rizicima od korištenja slušalica uglavnom ističe zaštita sluha, u našim ušima događa se puno više od samog izlaganja zvuku. Rina Wong (Fu), istraživačica u području zdravstvenih znanosti na australskom Sveučilištu Curtin, ističe u članku za The Conversation zanemarene rizike od bakterija i vlage, koje pretjerano korištenje slušalica može predstavljati.

Što se događa u samom uhu?

Slušalice koje pokrivaju cijelo uho prekrivaju i njegov vanjski dio, dok unutarnje slušalice, uključujući takozvane bubice i slušna pomagala, blokiraju ulaz u vanjski slušni kanal, odnosno udubinu uške. Zvuk iz slušalica putuje kroz kanal u obliku slova "S" do bubnjića. Taj isti kanal proizvodi ušni vosak i masnoće koje održavaju kožu hidratiziranom i štite je od infekcija, dok sitne dlačice zadržavaju čestice i izbacuju ih van.

"Ušni vosak je prirodna metoda čišćenja uha i primjećujemo ga samo kada ga ima previše", ističe Wong. Prekomjerna količina voska može otežati sluh ili začepiti slušalice, dok se istovremeno ne preporučuje čišćenje uha, jer se ono čisti samo pomicanjem tog voska prema izlazu iz slušnog kanala, otkud se uklanja održavanjem svakodnevne higijene (umivanje, tuširanje, pranje kose).

Korištenje slušalica i ravnoteža mikroba u uhu

Zdravi slušni kanali sadrže raznovrsne mikroorganizme, bakterije, gljivice i viruse, koji sprječavaju rast štetnih patogena. Ipak, slušalice mogu poremetiti tu ravnotežu. Studija iz 2024. godine uspoređivala je 50 korisnika slušnih pomagala s 80 osoba koje ih ne koriste i otkrila je da blokirani kanali imaju manju raznovrsnost bakterija.

Studija iz 2025. godine povezala je pak korištenje slušalica s većim rizikom od infekcija uha, osobito ako se ti uređaji dijele. Nakupljanje vlage i topline, osobito tijekom vježbanja, stvara okoliš pogodan za infekcije i iscjedak. Dugotrajno nošenje također može narušiti prirodnu funkciju čišćenja uha koju pomaže ušni vosak, kao što je opisano ranije u tekstu.

Kako zaštititi uši?

Dopustite ušima povremeni odmor, kako bi se smanjila toplina i vlaga. Primjerice, slušalice koje koriste zvučnu provodljivost preko kosti, prenose zvuk kroz lubanju bez blokiranja kanala, iako je i dalje važno kontrolirati njihovu glasnoću.

Redovito čišćenje uređaja je isto tako obavezno, stoga nakon korištenja obrišite slušalice mekom krpom ili mekom četkicom navlaženom blagim sapunom, slijedite upute proizvođača i izbjegavajte korištenje kada ste primjerice bolesni.

Pratite simptome u uhu, poput crvenila, svrbeža ili iscjetka te potražite liječnički savjet ako se isti pojave.