Trump: "Putin me jako razočarao, a imali smo odličan odnos". Komentirao i zdravstveno stanje

Trump je u intervjuu za radijsku emisiju "The Scott Jennings Radio Show" izajvio da je "vrlo razočaran" ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i dodao, ne navodeći pojedinosti, da njegova administracija planira poduzeti neke mjere kako bi smanjila broj poginulih u Ukrajini.

"Imali smo odličan odnos, ali sad sam vrlo razočaran predsjednikom Putinom i učinit ćemo nešto kako bismo pomogli ljudima da ondje žive", rekao je Trump, misleći na Ukrajinu.

"Tisuće ljudi umiru, to je rat koji nema smisla".

Trump je sredinom kolovoza razgovarao s Putinom na Aljasci, a potom se u Bijeloj kući sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ključnim europskim saveznicima.

Nakon tih sastanaka Trump je rekao da očekuje da će se Zelenski i Putin sastati prije trilateralnog sastanka na kojem bi sudjelovao i Trump. Zelenski je rekao da Rusija čini sve što može kako bi spriječila sastanak između njega i Putina, dok Rusija tvrdi da dnevni red za takav sastanak nije spreman.

Donald Trump Foto: Afp

Trump je u intervjuu također rekao da nije zabrinut zbog potencijalnog saveza između Rusije i Kine, nedugo nakon sastanka Vladimira Putina i Xi Jinpinga u Pekingu u utorak.

"Nimalo me to ne brine".

"Imamo daleko najmoćniju vojsku na svijetu i oni nikada ne bi upotrijebili svoje vojne snage protiv nas. Vjerujte mi, to bi bila najgora stvar koju bi ikada mogli učiniti", dodao je.

Dobro zdravlje i Chicago

Trump je u razgovoru odbacio izvješća na društvenim mrežama o svom lošem zdravlju. Rekao je da su to "lažne vijesti" i da je bio vrlo aktivan tijekom vikenda.

Njegovi komentari uslijedili su nakon internetskih glasina da mu se zdravlje pogoršava pa čak i da je umro, koje počele kružiti jer se nekoliko dana nije pojavio pred medijima. Dodatno ih je potaknuo potpredsjednik JD Vance rekavši da je spreman preuzeti dužnost u slučaju da se Trumpu "dogodi neka tragedija".

"Nisam vidio te glasine. To su laži", odgovorio je na pitanje novinara o svom zdravlju.

"Nikad se nisam osjećao bolje", zaključio je.

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je konzervativnom radijskom voditelju rekao i da će doći do savezne intervencije u Chicagu, ali je odbio reći kada.

"Ne želim spominjati kada, ali to će se dogoditi. Događat će se i drugdje", rekao je Trump kada su ga u emisiji „Scott Jennings Radio Show“ pitali hoće li njegova administracija poslati snage Nacionalne garde u Chicago.

Trump je prije tri tjedna Nacionalnu gardu poslao u Washington i stavio tamošnju policijsku upravu pod izravnu saveznu kontrolu, ustvrdivši da je glavni grad SAD-a “preplavljen nasilnim bandama, okrutnim kriminalcima, drogiranim manijacima i beskućnicima.

Izjavio je tom prilikom kako "postoje i drugi gradovi koji su loši" i nabrojao Chicago, Los Angeles, New York, Baltimore i Oakland.

Svima njima upravljaju demokrati.

Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson poručio je tada da bi slanje Nacionalne garde "samo destabiliziralo grad i potkopalo napore na očuvanju javne sigurnosti".