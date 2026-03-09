Što se to pojavilo na plaži? Žena uočila "ribu sudnjeg dana", neke je to uznemirilo

Odlazak na plažu pretvorio se u nestvaran susret za jednu ženu nakon što su ona i njezina obitelj uočili dvije rijetke dubokomorske ribe vesla – često nazvane "ribe sudnjeg dana" – blizu obale u Cabo San Lucasu u Meksiku.
Monica Pittenger podijelila je video tog trenutka na Instagramu i objasnila:
"Nisam mogla vjerovati svojim očima. Bilo je kao iz nekog znanstveno-fantastičnog filma. Nikada prije nisam vidjela nešto slično. Pomislila sam je li ovo stvarno. A iskreno, kada sam vidjela i drugu, postala sam pomalo nervozna. Upitala sam se što se događa."
Rekla je da su najprije u daljini u vodi primijetili svijetli, bljeskajući oblik. Kako se stvorenje približavalo plaži, skupina je shvatila da je riječ o nečemu što nikada prije nisu vidjeli, prenosi India Today.
Pittenger je rekla da je njezina sestra odmah požurila pomoći jer činilo se da je jedna od riba u nevolji.
"Moja sestra jednostavno ne može podnijeti kada netko pati. Reagirala je nevjerojatno brzo. Bacila mi je svoj telefon, piće i torbu i rekla: ‘Drži ovo’", ispričala je.
Dok su mnogi promatrači oklijevali jer nisu bili sigurni o kakvom je stvorenju riječ, Pittenger je rekla da su njezina sestra i još nekoliko ljudi pomogli gurnuti ribu natrag u vodu.
"Čim je vidjela da umire, počela ju je gurati natrag u more zajedno s ljudima koji su bili uz obalu," rekla je.
Nekoliko trenutaka kasnije skupina je u blizini uočila još jednu ribu veslo, što je dodatno povećalo zbunjenost.
"Vidjeli smo još jednu na obali. I ona se pokušala vratiti u vodu.”
Obje ribe na kraju su uspjele otplivati nakon što su ih usmjerili natrag u vodu, rekla je Pittenger, dodajući da su još neko vrijeme ostali kako bi vidjeli hoće li se stvorenja vratiti.
"Nakon toga smo sjeli i pitali se što je to bilo. Počeli smo čitati o tome i shvatili koliko se to rijetko događa", rekla je, dodajući: "Bilo je to prilično cool iskustvo, ali i vrlo nestvarno."
Ribe vesla mogu narasti do oko 9 metara duljine i obično žive na dubinama od oko 900 metara, zbog čega su susreti s njima iznimno rijetki. U narodnim predajama ovu vrstu ponekad nazivaju "ribom sudnjeg dana" jer postoji vjerovanje da izlaze na površinu prije potresa ili tsunamija, iako znanstvenici kažu da to nije znanstveno utvrđeno.