Stravičan broj žrtava u baru smrti uzrokovao je požarni fenomen: "Širi se poput gljiva"

Istraga i identifikacija žrtava u strašnom požaru u baru na skijalištu u Crans-Montani nastavljene su u petak. Požar je izbio u četvrtak oko 1:30 ujutro u popularnom mjestu za turiste, u kojem su mnogi mladi ljudi slavili Novu godinu.

Broj ljudi prisutnih u baru na dva kata, koji prema web-stranici ima kapacitet od najmanje 300 osoba, još uvijek nije poznat. Deseci su poginuli, a više od stotinu je ozlijeđenih.

Nekoliko izvještaja koje su objavili različiti mediji slaže se oko mogućeg uzroka požara. Prema njima, prskalice pričvršćene na boce koje je netko držao u zraku izazvale su požar. Isti očevici precizirali su da se radilo o uobičajenoj "predstavi" u objektu.

Svjedoci su opisali strašne scene: ljudi su pokušavali razbiti prozore bara kako bi pobjegli, dok su drugi, prekriveni opeklinama, jurili na ulicu.

Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje početak požara na stropu, a mladić pokušava ugasiti plamen velikom bijelom krpom. U blizini drugi mladi ljudi snimaju scenu, ali nastavljaju plesati. Na drugim videozapisima mogu se vidjeti gosti kako očajnički pokušavaju napustiti bar.

Brojni svjedoci strave opisali su da se vatra u baru širila velikom brzinom.

Vlada kantona Valais, kojemu pripada švicarsko skijalište Crans-Montana u kojem se dogodila nesreća, kao mogući uzrok požara navodi flashover, paljenje lako zapaljivog materijala u zatvorenom prostoru, prenio je njemački Spiegel.

Tzv. flashover je fenomen u kojem se temperatura razvija do čak 1200 Celzijevih stupnjeva, a koncentracija kisika pada na manje od četiri posto, što bi moglo objasniti toliki broj žrtava.

Tragedija na švicarskom skijalištu Foto: Afp

Predsjednik Udruge vatrogasnih istražitelja Ujedinjenog Kraljevstva Richard Hagger u razgovoru za BBC objasnio je učinak flashovera.

"Flashover je brzi razvoj požara unutar zatvorenog prostora. Požar započne, a plamen i toplinsko zračenje podignu se do razine stropa i potom se poput gljiva prošire po njemu", naveo je Hagger.

Ističe da to toplinsko zračenje potom putuje prema dolje, do drugih zapaljivih materijala, poput namještaja i stolova. Pritom se podiže temperatura do točke u kojoj se oni toplinski razgrađuju i stvaraju zapaljivi plin.

"Taj se plin potom zapali, i to prilično brzo. Vatra praktički u svega nekoliko sekundi potpuno zahvati prostoriju", dodaje Hagger.

Švicarska policija objavila snimke bara nakon požara Foto: Afp

Glavna državna odvjetnica Valaisa Béatrice Pilloud poručila je da se uzrok tragedije još uvijek istražuje. Izjavila je samo da se cijela prostorija zapalila, što je dovelo do eksplozije. Zasad se pretpostavlja da smrtonosni požar vjerojatno nije uzrokovan eksplozivnom napravom, iako su susjedi prijavili da su čuli eksploziju.

Tijek događanja vezano za požar u Crans-Montani pratite OVDJE.