Obuljen Koržinek: "Hrvatsko novinarstvo izgubilo je jednu od najboljih novinarki"

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek uputila je izraze sućuti u ime Ministarstva kulture i medija te svoje osobno povodom, kako se navodi, preranog odlaska jedne od najboljih hrvatskih novinarki srednje generacije Mile Moralić.

"Hrvatsku medijsku scenu, Mila Moralić zadužila je ne samo svojim profesionalnim novinarskim radom, nego i energičnim i ustrajnim angažmanom protiv svih oblika nepravde, a posebno u borbi za zaštitu prava novinara i osobito novinarki. Hrvatsko novinarstvo izgubilo je jednu od najboljih novinarki koja je za kvalitetu i profesionalnost u novinarskom radu zasluženo nagrađena godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva - Nagradom Marija Jurić Zagorka.

Široki je raspon istraženih i prezentiranih tema kojima se Mila Moralić bavila kao reporterka, urednica i voditeljica niza radijskih i televizijskih emisija. No posebnu vrijednost za cjelokupnu hrvatsku medijsku scenu imaju njezini projekti u kojima je došla do izražaja došao njezin veliki entuzijazam za poboljšanje novinarstva i prava novinarki, kao što su 'Zagorka povezuje' - inicijativa Sindikata novinara Hrvatske i međunarodni projekt CERV-a 'Žene u medijima - stop nasilju u redakcijama' kojim se upozoravalo na problem seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja žena u novinarskoj profesiji.

Milu Moralić ću i osobno pamtiti kao energičnu, strastvenu novinarku s kojom je bilo izazovno razgovarati, stoga i ovom prilikom izražavam svoje veliko poštovanje prema njezinom profesionalnom angažmanu i posvećenosti novinarstvu, koje će nam nakon njezina odlaska nedostajati.

Suosjećajući s tugom obitelji i prijatelja, u ime Ministarstva kulture i medija i svoje osobno, izražavam iskrenu sućut", stoji u sućuti ministrice.