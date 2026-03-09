U susjedstvu ogomne kolone na pumpama, svi pohrili preko granice: Promet regulira policija

Zbog naglog skoka cijena goriva u Austriji mnogi vozači okrenuli su se prema svom najbližem južnom susjedu Sloveniji, gdje već na prelasku granice hrle na najbliže benzinske postaje.

Redovi na pumpama su ogromni, mnoge već prijavljuju i nedostatak pojedinih vrsta goriva.

Slovenski mediji izvještavaju o dugoj koloni vozila koja se od nedjelje poslijepodne počela stvarati te se protezala prema benzinskoj postaji Mol u Šentilju sve do raskrižja koje vodi prema austrijsko-slovenskoj granici. U koloni dominiraju austrijske registarske tablice, a vozači su strpljivo čekali da natoče gorivo koje je bilo znatno jeftinije nego kod kuće.

Prema riječima lokalnih stanovnika, navala na slovenske benzinske postaje traje još od kraja prošlog tjedna, kada je cijena goriva, posebno dizela, u Austriji naglo porasla. Tijekom vikenda kolone su bile tolike da je policija povremeno morala usmjeravati promet u području oko benzinske pumpe.

"Gorivo je sada u Sloveniji puno jeftinije nego u Austriji. Kod nas je cijena litre benzina od 95 oktana posljednjih dana porasla s 1,50 na 1,70 eura i više, a dizel na nekim benzinskim postajama košta više od dva eura", rekao je Alfred, jedan od brojnih benzinskih turista u Šentilju za slovensku Večer. "Ako cijene benzina i dizela nastave rasti tako brzo kao u posljednjem tjednu i ako u vašoj zemlji ne bude značajnijih poskupljenja, bit će još više austrijskih vozača u Sloveniji", predvidio je.

"Ako ovdje mogu uštedjeti deset ili petnaest eura na punom spremniku, putovanje preko granice definitivno se isplati", rekao je Thomas, koji je, kao i brojni njegovi sugrađani austrijske Štajerske i Koruške, posljednjih dana prešao slovensku granicu zbog goriva.

Iz Petrola su za Večer potvrdili da je zbog velike potražnje moguće smanjenje zaliha na pojedinim lokacijama, što povremeno može utjecati na dostupnost pojedinih energenata, ali osigurali su pouzdane izvore opskrbe za opskrbu tržišta, a zalihe na prodajnim mjestima kontinuirano nadopunjuju.

Zbog priljeva vozača s austrijske strane jedna benzinska postaja u Ravnama na Koroškem, blizu austrijske granice, privremeno je ostala bez dizelskog goriva.

U Sloveniji će u utorak stupiti na snagu nova regulirana cijena goriva, koja će biti nešto viša, ali ipak još uvijek niža od Austrije, gdje Vlada nije uvela regulaciju cijena goriva.