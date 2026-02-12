Turski ministar: SAD i Iran pokazuju fleksibilnost oko nuklearnog sporazuma

Sjedinjene Države i Iran pokazuju fleksibilnost u vezi s nuklearnim sporazumom, a Washington se čini "spremnim" tolerirati određeno nuklearno obogaćivanje, rekao je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan za Financial Times, u intervjuu objavljenom u četvrtak.

"Pozitivno je što se čini da su Amerikanci spremni tolerirati iransko obogaćivanje unutar jasno postavljenih granica", rekao je za FT Fidan, koji je bio uključen u razgovore i s Washingtonom i s Teheranom.

"Iranci sada priznaju da moraju postići dogovor s Amerikancima, a Amerikanci razumiju da su Iranci povukli neke granice. Besmisleno je pokušavati ih prisiliti."

Washington je do sada zahtijevao od Irana da se odrekne svojih zaliha urana obogaćenog do 60 posto čistoće, a već 90 posto smatra se oružjem.

Iranski predsjednik Mazud Pezeškijian rekao je da će Iran i dalje zahtijevati ukidanje financijskih sankcija i inzistirati na svojim nuklearnim pravima, uključujući obogaćivanje.

Fidan je za Financial Times rekao da vjeruje da Teheran "iskreno želi postići pravi sporazum" i da će prihvatiti ograničenja na razinu obogaćivanja i strogi režim inspekcije, kao što je to učinio u sporazumu iz 2015. sa SAD-om i drugima.

Američki i iranski diplomati prošlog su tjedna u Omanu održali razgovore preko omanskih posrednika u nastojanju oživljavanja diplomatskih napora, nakon što je predsjednik Donald Trump postavio pomorsku flotilu u regiji, što je izazvalo strahove od nove vojne akcije. Trump je u utorak rekao da razmatra slanje drugog nosača zrakoplova na Bliski istok iako se Washington i Teheran pripremaju za nastavak pregovora.

Turski šef diplomacije još tvrdi da proširenje iransko-američkih razgovora i na balističke projektile ne bi donijelo "ništa osim još jednog rata".

Američki State Department i Bijela kuća nisu odgovorili na zahtjev za komentar izvan svojeg redovnog radnog vremena, dodaje Reuters.