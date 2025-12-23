Najveća objava Epsteinovih dokumenata dosad: Spominju se poznata imena, evo o kome se radi

Američko Ministarstvo pravosuđa opet je objavilo velik broj dokumenata povezanih s istragom Jeffreyja Epsteina.

Objavljeno je više od 11.000 datoteka, uključujući gotovo 400 videa, a objavljene su i brojne fotografiji, audiosnimke i razni dokumenti. Ukupna veličina materijala iznosi oko 10 gigabajta, što znači da je riječ o dosad najvećoj objavi Epsteinovih dokumenata.

Dokumenti su tek objavljeni, pa se još ne zna tko se sve u njima pojavljuje, ali BBC je objavio popis poznatih osoba na koje je dosad naišao:

Richard Branson , osnivač Virginea

, osnivač Virginea Jean-Luc Brunel , francuski modni agent

, francuski modni agent Bill Clinton , bivši američki predsjednik

, bivši američki predsjednik Walter Cronkite , američki televizijski novinar

, američki televizijski novinar Mick Jagger , glazbenik

, glazbenik Michael Jackson , glazbenik

, glazbenik Diana Ross , glazbenica

, glazbenica Kevin Spacey , glumac

, glumac Andrew Mountbatten-Windsor , bivši britanski princ

, bivši britanski princ Peter Mandelson , britanski političar

, britanski političar Ghislaine Maxwell, osuđena Epsteinova suradnica.

Trump na letovima za otok

Objavljeni zapisnici o letovima pokazuju da je predsjednik SAD-a Donald Trump "Epsteinovim privatnim zrakoplovom putovao znatno više puta nego što je dosad bilo poznato (ili nego što smo mi bili svjesni)", napisao je pomoćnik američkog tužitelja iz Južnog okruga New Yorka u e-mailu datiranom 8. siječnja 2020.

Trump je naveden kao putnik na "najmanje osam letova između 1993. i 1996., uključujući najmanje četiri leta na kojima je bila prisutna i (Ghislaine) Maxwell", stoji u poruci.

Na jednom letu 1993. Trump i Epstein "jedina su dva navedena putnika, na drugom su jedina tri putnika Epstein, Trump i tada 20-godišnja osoba".

Prvi Trumpovi komentari

Trump je jučer prvi put komentirao Epsteinove dokumente. Iako se on jedva spominje u dosad objavljenim dokumentima, na nekim se fotografijama vidi bivši američki predsjednik Bill Clinton.

"Sviđa mi se Bill Clinton. Ne volim vidjeti da se objavljuju njegove fotografije. Postoje i fotografije mene. Svi su bili prijateljski nastrojeni s tim tipom. Vjerojatno će se objaviti fotografije drugih ljudi koji su upoznali Jeffreyja Epsteina prije mnogo godina, jako davno, a riječ je o vrlo uglednim bankarima, odvjetnicima i drugima", naveo je Trump.

"Ali oni su na fotografiji s njim jer je bio na nekoj zabavi i tako se uništi nečiji ugled", dodao je.

Dokumenti se objavljuju nakon što je Kongres donio zakon kojim se nalaže da se sve vezano za istragu u cijelosti objavi do petka. Zbog goleme količine materijala Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da neće moći ispoštovati rok te da će dokumente objavljivati postupno, uz uklanjanje informacija koje bi mogle otkriti identitet preživjelih žrtava.

Takav pristup izazvao je nezadovoljstvo među demokratima, ali i dijelom republikanaca, uključujući neke iz Trumpove MAGA baze, koji napominju da Ministarstvo krši zakonske obveze.