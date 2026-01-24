Trumpovi agenti priveli su i ovu curicu (2): "Užas je doista nezamisliv"

Američki savezni imigracijski agenti zadržali su u četvrtak u Minneapolisu dvogodišnju djevojčicu i njezina oca te ih prevezli u Teksas, prema sudskim zapisima i odvjetnicima obitelji.

Otac, identificiran u sudskim podnescima kao Elvis Joel, i njegova kći zaustavljeni su i pritvoreni oko 13 sati dok su se vraćali kući iz trgovine. Do večeri je savezni sudac naredio da djevojčica bude puštena najkasnije do 21:30, no savezni dužnosnici su ih umjesto toga ukrcali u zrakoplov za pritvorski centar u Teksasu.

Irina Vaynerman, jedna od odvjetnica obitelji, rekla je Guardianu kasno u petak poslijepodne da su imigracijske vlasti u međuvremenu oboje vratile u Minnesotu te da je dvogodišnjakinja puštena u skrb svoje majke. Otac, rekla je, i dalje ostaje pritvoren u Minnesoti.

"Užas je doista nezamisliv. Izopačenost svega ovoga je neopisivo", rekla je Vaynerman.

Sudski zapisi i iskazi odvjetnika opisuju potresnu sliku pritvaranja djevojčice i njezina oca te paničnih pokušaja da se ona oslobodi i ponovno spoji s majkom. Pritvaranje se dogodilo dva dana nakon što je američka Imigracijska i carinska služba (ICE) u Minnesoti pritvorila petogodišnjeg Liama Ramosa, u slučaju koji je izazvao međunarodnu osudu i pojačanu pozornost prema agresivnoj politici administracije Donalda Trumpa u toj saveznoj državi.

Uhićeni bez naloga

Dok su se otac i kći u četvrtak vraćali kući, agenti su ušli u njihovo dvorište i prilaz, opisala je u Kira Kelley, jedna od odvjetnica obitelji. Policajci nisu imali nalog, navela je odvjetnica. Jedan je agent navodno razbio staklo na očevu automobilu dok je djevojčica bila unutra.

Majka je bila na vratima i povukla se u kuću dok su se agenti približavali, napisala je Kelley. Agenti su odbili dopustiti ocu da odvede kćer majci ili drugim članovima obitelji "koji su prestravljeni čekali u kući".

Dvogodišnjakinja i njezin otac potom su smješteni u vozilo imigracijskih agenata koje, prema Kelley, nije imalo dječju sjedalicu.

Odvjetnici su podnijeli hitni zahtjev, o čemu je prvi izvijestio Minnesota Star Tribune, tražeći da ICE oslobodi Joela i njegovu kćer. Savezni sudac iz Minnesote izdao je oko 20:10 sati nalog kojim se vladi zabranjuje njihovo premještanje izvan Minnesote, a ubrzo zatim i drugi nalog kojim se nalaže da se djevojčica odmah pusti u skrb odvjetnice Kelley jer je ona od majke dobila dopuštenje da radi preuzimanja djeteta bude privremena skrbnica.

Savezni sudac rekao je da je puštanje djevojčice nužno zbog "rizika od nepopravljive štete", navodeći da je vrlo vjerojatno da će osnovni zahtjev uspjeti.

"Ne treba ni govoriti da ona nema nikakvu povijest kaznenih djela", napisao je sudac o djetetu.

No vlada je, prema riječima odvjetnika obitelji, oko 20:30 sati ukrcala oca i kćer na let za Teksas.

Otac podnio zahtjev za azil

Otac, porijeklom iz Ekvadora, ima podnesen zahtjev za azil i nije dobio konačnu odluku o deportaciji, navode njegovi odvjetnici. Djevojčica, dodaju, živi u Minneapolisu "od dolaska u Sjedinjene Države kao novorođenče".

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) nije u petak odgovorilo na pitanja o tome zašto su otac i kći odvedeni u Teksas niti koje je korake vlada poduzela kako bi postupila po sudskom nalogu.

U priopćenju je glasnogovornik DHS-a rekao da je granična policija u četvrtak provodila "ciljanu operaciju provedbe zakona" kada su agenti "identificirali" Elvisa Joela. DHS ga je nazvao "ilegalnim imigrantom", tvrdeći da je nezakonito ponovno ušao u SAD i da je "nepropisno vozio s djetetom".

DHS je naveo da je otac odbio otvoriti vrata ili spustiti prozor te da su agenti "pokušali predati dijete majci koja je bila u blizini, ali je ona to odbila". "Službenici DHS-a pobrinuli su se za dijete koje majka nije htjela preuzeti", stoji u priopćenju.

Vaynerman je rekla da je tvrdnja da je majka "odbila" preuzeti dijete lažna te da agenti nisu dopustili ocu da vrati kćer u kuću majci.

"Ovaj je slučaj stravičan. Svatko tko je roditelj ili brine o maloj djeci zna kakav strah nastaje kada se dijete odvoji od roditelja", rekla je Vaynerman, odvjetnica za građanska prava i suosnivačica organizacije Groundwork Legal sa sjedištem u Minnesoti.

"Nemoguće je znati kakve će dugoročne posljedice ovo imati na tako malo dijete", napomenula je.