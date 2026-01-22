Trumpovi agenti priveli petogodišnjaka: "Izvukli su ga iz auta i iskoristili kao mamac"

Agenti ICE-ja proteklog utorka pritvorili su petogodišnjeg dječaka dok se vraćao kući iz škole te njega i njegova oca odvezli u pritvorski centar u Teksasu, potvrđeno je iz škole koju mališan pohađa.

Liam Ramos, predškolac, i njegov otac privedeni su ispred kuće u kojoj žive, rekao je u srijedu na konferenciji za novinare nadzornik školskog okruga Columbia Heights, predgrađa Minneapolisa. Liam, koji je nedavno napunio pet godina, jedan je od četvero djece u školskom okrugu koje su tijekom posljednja dva tjedna pritvorili imigracijski agenti u sklopu pojačanih mjera tijekom Trumpove administracije, navodi okrug.

Prema riječima nadzornice Zene Stenvik, koja je odmah stigla ispred kuće Ramosovih, rekla je da je očev automobil još radio, a otac i sin već su bili privedeni. Jedan je agent izvadio Liama iz automobila, odveo dječaka do ulaznih vrata i naložio mu da pokuca i zatraži da ga puste unutra "kako bi provjerio je li još netko kod kuće – koristeći petogodišnjaka kao mamac", rekla je nadzornica u izjavi.

Stenvik je rekla da je tijekom tog susreta ispred kuće bila još jedna odrasla osoba koja tamo živi te je molila da preuzme brigu o Liamu kako bi dječak izbjegao pritvor, no zahtjev joj je odbijen. Liamov stariji brat, učenik viših razreda osnovne škole, vratio se kući 20 minuta kasnije i zatekao praznu kuću, rekla je Stenvik. Dva ravnatelja škola iz istog okruga također su stigla kako bi pružila podršku.

Marc Prokosch, odvjetnik koji zastupa obitelj, rekao je da obitelj ima aktivan postupak za azil te je podijelio dokumentaciju koja pokazuje da su otac i sin ušli u SAD na službenom graničnom prijelazu.

"Obitelj je učinila sve što je trebala u skladu s pravilima kakva su postavljena. Nisu došli ovamo ilegalno. Nisu kriminalci", kazao je odvjetnik. Dodao je da protiv njih ne postoji nalog za deportaciju te vjeruje da su otac i sin ostali zajedno u pritvoru.

Tricia McLaughlin, pomoćnica tajnika Ministarstva domovinske sigurnosti, izjavila je u srijedu navečer da je ICE provodio "ciljanu operaciju" uhićenja Liamova oca, kojeg je nazvala "ilegalnim strancem".

"ICE nije ciljao dijete", rekla je. McLaughlin je također ustvrdila da je otac "pobjegao pješice – ostavivši dijete", dodala je i: "Radi sigurnosti djeteta, jedan od naših ICE-ovih službenika ostao je s djetetom dok su drugi službenici privodili muškarca".

Privođenje dječaka Liama Ramosa Foto: Courtesy of Columbia Heights Public Schools

"Roditeljima se postavlja pitanje žele li biti udaljeni zajedno sa svojom djecom ili će ICE djecu smjestiti kod sigurne osobe koju roditelj odredi", dodala je.

Dječakova učiteljica je šokirana.

"Liam je bistar i vrijedan učenik. Iznimno je ljubazan i pun ljubavi, a njegovi školski kolege jako mu nedostaju. Svakog dana dolazi u razred i jednostavno osvijetli prostoriju. Sve što želim jest da se vrati ovamo i da bude siguran", izjavila je, prenosi The Guardian.