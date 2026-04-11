Trumpov Odbor za mir suočen s nedostatkom novca: Od deset zemalja koje su obećale sredstva uplatile samo njih tri

Odbor za mir Donalda Trumpa primio je samo mali dio od 17 milijardi dolara obećanih za Gazu, što sprječava američkog predsjednika da nastavi s provođenjem svog plana za budućnost razorenog palestinskog pojasa, prenosi Reuters navodeći izvore.

Deset dana prije nego što su američko-izraelski napadi na Iran gurnuli regiju u rat, Trump je u Washingtonu bio domaćin konferencije na kojoj su zaljevske arapske države obećale milijarde za upravljanje i obnovu Gaze nakon dvogodišnjeg izraelskog razaranja.

Plan predviđa opsežnu obnovu obalnog pojasa nakon razoružanja palestinske militantne skupine Hamasa čiji su napadi na Izrael potaknuli rat u Gazi i nakon povlačenja izraelskih trupa.

Obećana sredstva također su namijenjena za financiranje aktivnosti novoosnovanog Nacionalnog odbora za upravljanje Gazom (NCAG), skupine palestinskih tehnokrata koju podupiru SAD, a koja bi trebala preuzeti kontrolu nad Gazom od Hamasa.

Odbor za mir u petak je u izjavi na društvenim mrežama, nakon objave Reutersove priče, negirao probleme s financiranjem.

"Odbor za mir je mala organizacija usmjerena na provedbu koja pribavlja sredstva prema potrebi. Ne postoje ograničenja u financiranju. Do sada su svi zahtjevi za financiranjem odmah i u potpunosti bili ispunjeni", navodi se.

Predstavnici NCAG-a nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

Jedan od izvora, osoba s izravnim saznanjima o radu Odbora za mir, rekao je da su od deset zemalja koje su obećale sredstva samo tri - Ujedinjeni Arapski Emirati, Maroko i sam SAD - uistinu uplatili sredstva.

Izvor je rekao da je dosad prikupljeno manje od milijardu dolara, ali nije iznio dodatne pojedinosti. Rat s Iranom „utjecao je na sve“, pogoršavši prethodne poteškoće s financiranjem, rekao je izvor.

NCAG ne može ući u Gazu zbog problema i s financiranjem i sa sigurnošću, dodao je. Čak i nakon što je prekid vatre dogovoren prošlog listopada, izraelski napadi ubili su najmanje 700 ljudi u Gazi, prema tamošnjim zdravstvenim službama, dok su u napadima militanata ubijena, prema Izraelu, četiri njihova vojnika.

Drugi izvor, palestinski dužnosnik upoznat sa situacijom, kazao je da je odbor obavijestio Hamas i druge palestinske frakcije da NCAG trenutačno ne može ući u Gazu zbog nedostatka sredstava.

„Trenutačno nema dostupnog novca“, naglasio je izvor, citirajući izaslanika odbora Nickolaja Mladenova koji je o tome obavijestio palestinske skupine.

Hamas je više puta istaknuo da je spreman predati upravljanje NCAG-u.

Obnova Gaze, gdje je četiri petine zgrada uništeno tijekom dvije godine izraelskog bombardiranja, procjenjuje se prema globalnim institucijama na oko 70 milijardi dolara.