Šokantna Trumpova objava: "Plaćat će dok ne kupimo Grenland"

U pokušaju da američkom predsjedniku dokažu da mare za sigurnost Grenlanda, a za koju je on navodno veoma zabrinut zbog Rusije i Kine, nekoliko europskih država poslalo je simboličnu količinu trupa na najveći svjetski otok, koji je i poluautonomna pokrajina Danske.

Ideja je bila provesti sigurnosnu vježbu uz koju bi uz domaćina Dansku sudjelovale i Francuska, Velika Britanija, Norveška, Švedska, Njemačka, Nizozemska, Slovenija i Finska.

No u iznenadnoj reakciji i objavi na društvenoj mreži, kakvima je sklon samo aktualni američki predsjednik Donald J. Trump, najavio je da svim zemljama koje sudjeluju u misiji na Grenlandu od 1. veljače uvodi carine. Svima, osim rodnoj državi njegove supruge – Sloveniji. Trump se među ostalim u svojoj objavi narugao Danskoj da Grenland brani haskijima koji vuku saonice, a zauzimanje Grenlanda branio projektom američkog proturaketnog štita Zlatna kupola.

"Svjetski mir je u pitanju"

"Subvencionirali smo Dansku, kao i sve zemlje Europske unije i druge, dugi niz godina time što im nismo naplaćivali carine ili bilo kakav drugi oblik naknade. Sada je, nakon stoljeća, došlo vrijeme da nam Danska uzvrati — svjetski mir je u pitanju!

Kina i Rusija žele Grenland i Danska tu ne može učiniti baš ništa. Trenutačno kao zaštitu imaju dvije zaprege sa psima, od kojih je jedna dodana tek nedavno. Samo Sjedinjene Američke Države, pod PREDSJEDNIKOM DONALDOM J. TRUMPOM, mogu igrati ovu igru – i to vrlo uspješno! Nitko neće dirati ovaj sveti komad zemlje, osobito zato što su nacionalna sigurnost Sjedinjenih Država, ali i svijeta u cjelini, u pitanju.

Povrh svega, Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Finska otputovale su na Grenland, iz razloga koji nisu poznati. Ovo je iznimno opasna situacija za sigurnost, zaštitu i opstanak našeg planeta. Ove zemlje, koje se upuštaju u ovu vrlo opasnu igru, dovele su razinu rizika do granice koja nije održiva ni prihvatljiva.

Stoga je nužno da se, radi zaštite globalnog mira i sigurnosti, poduzmu snažne mjere kako bi se ova potencijalno pogibeljna situacija brzo i bez dvojbe okončala. Počevši od 1. veljače 2026., svim gore navedenim zemljama (Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj i Finskoj) bit će naplaćena carina od 10 posto na svu robu koja se šalje u Sjedinjene Američke Države. Od 1. lipnja 2026. carina će se povećati na 25 posto. Ta će se carina naplaćivati sve dok se ne postigne dogovor o potpunoj i cjelovitoj kupnji Grenlanda.

Zlatna kupola

Sjedinjene Američke Države pokušavaju provesti ovu transakciju već više od 150 godina. Mnogi predsjednici su to pokušavali, i to s dobrim razlogom, ali je Danska uvijek odbijala. Sada je, zbog Zlatne kupole i suvremenih oružanih sustava, i ofenzivnih i defenzivnih, potreba za STJECANJEM tog teritorija posebno važna.

Trenutačno se troše stotine milijardi dolara na sigurnosne programe povezane s 'Kupolom', uključujući i moguću zaštitu Kanade, a ovaj vrlo briljantan, ali iznimno složen sustav može funkcionirati s maksimalnim potencijalom i učinkovitošću, zbog kutova, mjera i granica, samo ako je ovaj teritorij uključen u njega. Sjedinjene Američke Države odmah su otvorene za pregovore s Danskom i/ili bilo kojom od ovih zemalja koje su dovele toliko toga u pitanje, unatoč svemu što smo za njih učinili, uključujući maksimalnu zaštitu, tijekom mnogih desetljeća. Hvala vam na pozornosti posvećenoj ovom pitanju!

DONALD J. TRUMP

PREDSJEDNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA", napisao je američki predsjednik u objavi na Truth Socialu.