Ajatolah zaprijetio iranskim prosvjednicima: "Moramo im slomiti leđa”

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei u subotu je poručio da vlasti trebaju "slomiti leđa pobunjenicima", a za žrtve poginule na ulicama okrivio je američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Nemamo namjeru odvesti zemlju u rat, no nećemo poštedjeti domaće kriminalce", a posebno ne "međunarodne kriminalce", rekao je Hamnei svojim pobornicima tijekom vjerskog skupa.

"Božjom milošću iranski narod mora slomiti leđa pobunjenima, kao što je slomio leđa pobuni", nastavio je Hamnei.

Prosvjedi započeti 28. prosinca u Teheranu skupom trgovaca nezadovoljnih visokim troškovima života dobili su zamah 8. siječnja, kad su okupljeni počeli otvoreno pozivati na pad režima na čelu te zemlje od Islamske revolucije 1979. godine.

Vlasti su potom onemogućile pristup internetu, a analitičari smatraju da je cilj te odluke bio sakriti brutalnost gušenja prosvjeda, piše agencija France Presse.

Hamnei je u subotu optužio Trumpa da je "kriv za žrtve" na prosvjedima.

"Smatramo američkog predsjednika odgovornim za žrtve, štetu i optužbe koje je iznio protiv iranskog naroda".

"To je bila američka zavjera", ustvrdio je Hamnei, pa dodao da je cilj SAD-a "progutati Iran", odnosno vratiti ga pod svoju "vojnu, političku i ekonomsku dominaciju".