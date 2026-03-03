Trump: "Njihova vojska i vodstvo su nestali, sad im je prekasno"

Američki predsjednik Donald Trump upravo je objavio poruku na na svojoj društvenoj mreži Truth Social,

"Njihova protuzračna obrana, zračne snage, mornarica i vodstvo su nestali", napisao je, očito misleći na iranske dužnosnike, uz poveznicu na komentarski tekst u Washington Postu o "rađanju Trumpove doktrine".

"Oni žele razgovarati. Rekao sam: 'Prekasno!'"

Iranski rat ulazi u četvrti dan, financijska tržišta padaju

Eksplozije su u utorak protresle Teheran i Bejrut, a financijska tržišta diljem svijeta pala su u očekivanju produženog poremećaja globalne opskrbe energijom zbog američko-izraelskog zračnog rata protiv Irana.

Dan nakon što su američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu dali otvorene odgovore na pitanje koliko će rat trajati, izvor je rekao Reutersu da je izraelska kampanja planirana da traje dva tjedna i da se odvija brže nego što se očekivalo.

Izvor, upoznat s izraelskim ratnim planom, rekao je da je cilj svrgnuti iranske klerikalne vladare i da ne postoji čvrsti rok za postizanje tog cilja.

No, izraelska vojska prolazi kroz svoj popis ciljeva brže nego što je planirano, s ranim uspjehom ubijanja iranskih vođa i uništavanja njihove obrane, rekao je izvor. Izrael je također ubrzavao svoju kampanju iz straha da bi se Washington mogao dogovoriti s preživjelim iranskim vođama da zaustave prije nego što se ostvare izraelski ciljevi, dodao je izvor.

Izrael je u Iranu napao teheransko sjedište državne televizije IRIB. Stanovnici su blokirali autoceste kako bi pobjegli iz gradova dok su bombe padale.

"Dokle će ovo trajati? Gdje su skloništa? Gdje je vlada?" rekao je Bijan, 32-godišnji bankarski službenik, za Reuters telefonom iz Teherana. "Svake noći moja supruga i ja se skrivamo u podrumu. Cijeli grad je prazan. Dim i krv su posvuda".

Cijena sirove nafte porasla je za oko četiri posto preko noći. Referentni europski indeks STOXX 600 pao je za tri posto u ranom trgovanju, nakon pada od 1,7 posto u ponedjeljak. Pad od dva posto američkih burzovnih terminskih ugovora sugerirao je da bi rasprodaja mogla kasnije dosegnuti Wall Street.

Trump, Hamnei, Netanyahu Foto: Afp

Američko-izraelska kampanja ubila je iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija prvog dana, što je vjerojatno bio prvi atentat na nacionalnog vođu od strane neprijateljskih snaga iz zraka u povijesti. ⁠Ako bi se postigao cilj rušenja iranskog vladajućeg sustava korištenjem zračne sile bez oružanih snaga na kopnu, to bi također bio prvi takav slučaj.

Iran je rat nazvao neizazvanim napadom i odgovorio ispaljivanjem projektila i dronova na susjedne arapske države , te zabranivši prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac, gdje prolazi petina svjetske nafte i ogromne količine plina.

Od ponedjeljka se rat proširio na Libanon, gdje su iranski saveznici iz Hezbolaha pucali na Izrael, koji je odgovorio zračnim napadima i pojačanjima kopnenih položaja na jugu. Gusti crni dim prekrio je Bejrut dok su se zvukovi eksplozija širili zrakom. Vlasti su izjavile da su tamo poginuli deseci ljudi.

SAD je naredio osoblju vlade koje nije neophodno i njihovim obiteljima da napuste Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt, Bahrein, Irak i Jordan. Američke diplomatske misije u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu, pogođene iranskim dronovima, zatvorene su.

Iran je priopćio da je broj poginulih u napadima dosegao 787, pozivajući se na Crveni polumjesec. Državni mediji prikazali su stotine ljudi kako ispunjavaju ulice južnog grada Minaba kako bi oplakivali desetke ubijenih u bombardiranju djevojačke škole prvog dana rata, najgorem od nekoliko prijavljenih napada koji su pogodili civilne ciljeve.

Neki Iranci otvoreno su slavili smrt 86-godišnjeg Hameneija, koji je vladao Iranom 37 godina i predvodio sigurnosne snage koje su prije samo nekoliko tjedana ubile tisuće protuvladinih prosvjednika. No, nemilosrdno bombardiranje posijalo je strah čak i među onima koji se nadaju promjenama.

Trump kupio obveznice u vrijednosti većoj od 100 milijuna dolara, objavljeni detalji

Dok izraelski dužnosnici izričito kažu da žele svrgnuti iransku vladu, američki dužnosnici rekli su da je cilj rata uništiti sposobnost Irana da projicira silu izvan svojih granica. No Trump je također pozvao Irance da svrgnu klerikalno vodstvo, neprijatelja koji generacijama muči Sjedinjene Države i njihove saveznike.

U razgovoru s novinarima na Capitol Hillu u ponedjeljak, državni tajnik Marco Rubio rekao je da su Sjedinjene Države napale Iran nakon što su utvrdile da je Izrael na rubu pokretanja vlastitog napada. Washington je vjerovao da bi svaki izraelski napad potaknuo Iran na odmazdu protiv američkih interesa.

"Znali smo da ako ih preventivno ne napadnemo prije nego što pokrenu te napade, pretrpjet ćemo veće žrtve", rekao je Rubio.

Netanyahu je u ponedjeljak rekao da rat "neće trajati godinama". Trump je sugerirao da bi mogao trajati četiri ili pet tjedana. No, obojica su izbjegla davanje bilo kakvog čvrstog vremenskog okvira, ostavljajući otvorenom mogućnost širokog rata bez kraja.

Izraelski potpukovnik Nadav Shoshani rekao je na online brifingu da bi trajanje kampanje moglo ovisiti o razvoju događaja, dodajući: "Pripremili smo opći raspon od tjedana." Na pitanje može li Izrael rasporediti kopnene snage u Iranu, Shoshani je rekao da je to malo vjerojatno.

U Izraelu su se sirene za zračnu uzbunu neprestano oglašavale, upozoravajući na nadolazeće napade i šaljući milijune ljudi u skloništa od bombi. U Tel Avivu su se zgrade tresle dok je protuzračna obrana presrela nadolazeće iranske rakete.

Rat je ugrozio globalnu opskrbu energijom, a Katar, jedan od vodećih svjetskih izvoznika ukapljenog prirodnog plina, zaustavio je proizvodnju. Tankeri su se usidrili u Zaljevu umjesto da se usude provesti kroz Hormuški tjesnac.

U utorak ujutro dva su drona pogodila američko veleposlanstvo u Rijadu, uzrokujući manju štetu i izazivajući požar, a najmanje osam dronova presretnuto je prije nego što su stigli do grada, priopćilo je saudijsko ministarstvo obrane.

Globalni zračni promet također je u kaosu, a zračne luke na Bliskom istoku koje služe kao čvorišta koja povezuju Aziju, Europu i Afriku, zatvorene su.