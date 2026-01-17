Milanović reagirao na Trumpove prijetnje Grenlandu: "Ne postoji sigurnosni razlog iznad prava naroda"

Američki predsjednik Donald Trump svojom željom da SAD preuzme Grenland od Danske "milom ili silom" izazvao je tektonske poremećaje u međunarodnoj zajednici, a osobito u međuatlantskim odnosima Europe i Amerike.

Tim povodom priopćenjem se oglasio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, a što prenosimo u cijelosti.

"S obzirom na aktualne političke pa čak i vojne pretenzije prema Grenlandu, autonomnom dijelu Kraljevine Danske, ističem kako o Grenlandu i njegovoj budućnosti može odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu s pravom na samoodređenje koje mu daju zakoni Kraljevine Danske. Ne postoji ni jedan sigurnosni razlog koji može biti iznad tog prava naroda Grenlanda.

Uvjeren sam kako se sve zabrinutosti vezane uz sigurnost, o kojima se govori u zadnje vrijeme, mogu i moraju riješiti kroz dijalog i suradnju Danske i Grenlanda s SAD-om te u okviru Sjevernoatlantskog saveza čije su ravnopravne članice obje države. Pitanja sigurnosti nisu ni na koji način povezana s međunarodnopravnim položajem Grenlanda. O tome svjedoči i situacija iz vremena “Hladnog rata” kada su SAD uspješno štitile svoje nacionalne interese i branile svoju i sigurnost cijelog NATO-a tako što su, u dogovoru s danskim vlastima, stacionirale svoju vojsku na Grenlandu. Isključivo takav model, dakle dogovor Danske i SAD-a uz poštivanje volje naroda Grenlanda, prihvatljivo je rješenje ove situacije”, zaključuje predsjednik na kraju svojeg priopćenja.