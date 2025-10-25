Trump otvara novi front, dvije zemlje u strahu od američkih raketa: "Izmišljaju vječni rat, ali mi ćemo se mobilizirati"

Donald Trump jača pritisak na Južnu Ameriku. Nakon predsjednika Venezuele sada je uveo sankcije i protiv predsjednika Kolumbije. Kaže da ni on ne čini ništa kako bi zaustavio proizvodnju i prodaju kokaina. U regiju je poslao najveći američki nosač zrakoplova.

Prijeti napadom na postrojenja za proizvodnju kokaina u Venezueli i rute za trgovinu – na obali je već uništio desetak brodova zbog trgovine drogom.

"Sada dolaze kopnom, čak i kopno zabrinjava jer sam im rekao da će to biti sljedeće. Znate, kopno će biti sljedeće. Možda ćemo ići u Senat, možda ćemo ići u Kongres i ispričati im o tome. Ne mogu zamisliti da bi s tim imali problem", poručio je Trump.

Donald Trump - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Razmatra i raketiranje postrojenja za proizvodnju kokaina, ali i ruta kojima se droga u Venezueli prenosi. U regiju je poslao najveći američki nosač zrakoplova. USS Gerald Ford može nositi desetke borbenih zrakoplova, helikoptera i bespilotnih letjelica.

"Oni izmišljaju novi vječni rat. Obećali su da više nikad neće ulaziti u novi rat, a izmišljaju rat koji ćemo mi izbjeći. Kako? Mobilizacijom naroda Južne Amerike jer Južna Amerika i Karibi kažu: 'Ne ratu, da miru'", rekao je Nicolas Maduro, predsjednik Venezuele.

Nije samo Venezuela zabrinuta.

"Ne možete samo reći da ćete napasti i boriti se protiv trgovaca drogom u tuđoj zemlji, a ne uzeti u obzir ustav drugih zemalja, samoodređenje naroda ako se to kosi s teritorijalnim suverenitetom svake zemlje", poručio je Luiz Inácio Lula da Silva, predsjednik Brazila.

S predsjednikom Brazila Trump bi se mogao sastati u Maleziji, gdje sutra počinje samit ASEAN-a. S predsjednikom Kolumbije susret se zasad ne planira. Protiv njega, njegove supruge i članova kolumbijske vlade uveo je sankcije.

"Znam da gospodin Trump nema pojma tko sam ja, kako razmišljam ili o povijesti naše zemlje. Čak ne zna točno ni gdje se Kolumbija nalazi, tko je povećao usjeve koke u ovoj zemlji, a tko je to zaustavio", rekao je Gustavo Petro, predsjednik Kolumbije.

Trump tvrdi da, poput predsjednika Venezuele Madura, ni predsjednik Kolumbije Petro ne čini ništa kako bi zaustavio trgovinu drogom u svojoj zemlji. Štoviše, tvrdi kako dvojac dopušta da se ta trgovina dodatno širi, na štetu Amerike.