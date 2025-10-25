Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
prijeti napadom na postrojenja

Trump otvara novi front, dvije zemlje u strahu od američkih raketa: "Izmišljaju vječni rat, ali mi ćemo se mobilizirati"

Piše DNEVNIK.hr, 25. listopada 2025. @ 18:55 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Američki predsjednik poslao je oštre poruke državama na Karipskom moru – kaže da će kopno biti sljedeće.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Obiteljsko nasilje

    Horor kod Gline: Pijani otac zapalio sina!
  2. Kamera na groblju
    Ništa im nije sveto

    Počelo je: Kradu sve što stignu, ali ima rješenja kako to spriječiti
  3. Ilustracija
    IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA

    Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima?
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Ivica Belina u studiju Dnevnika: Nemamo premalo liječnika, problem su raspodjele i specijalizacije
Problemi u zdravstvu
Je li javno zdravstvo postala reklama za privatni biznis? "Krivi smo svi jer nismo uredili pravilnik"
Zagreb i Osijek dobivaju novi i skupe bolnice: U njima neće imati tko raditi, jer nedostaje liječnika
PRAZNE ZGRADE
Gotovo milijardu eura za nove bolnice u Zagrebu i Osijeku: Tko će raditi u njima, kad nedostaje zdravstvenih djelatnika?
Silovatelj Hadush Kebatu umjesto u avionu za Etiopiju završio na slobodi
POZIVAJU GA DA SE PREDA
Nevjerojatan propust sustava! Silovatelj umjesto deportacije greškom dobio - slobodu
Kako prepoznati i spriječiti online manipulaciju djeteta — savjeti stručnjaka nakon nove istrage
29-GODIŠNJI MONSTRUM
Slučaj Hrvata koji je vodio globalnu mrežu pedofila i zlostavljao djevojčicu zgrozio Hrvatsku: Stručnjak ima upozorenje i savjet za roditelje
Prosvjed građana u Vranjicu zbog azbestnog otpada
Prosvjed u Vranjicu
Ispisali 400 imena, za 400 umrlih: "Ne želimo da se to dogodi i našoj djeci"
Trump zaoštrava odnose s Južnom Amerikom: Poslao i najveći nosač zrakoplova
prijeti napadom na postrojenja
Trump otvara novi front, dvije zemlje u strahu od američkih raketa: "Izmišljaju vječni rat, ali mi ćemo se mobilizirati"
IMAŠ PRAVO Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima?
Objavljena šokantna snimka: Pijan vozio do Gorskog kotara i zaključao se u autobus
Pozvana policija
Objavljena šokantna snimka: "Primijetili smo da se vozač čudno ponaša, postalo nam je mučno"
S grobova kradu lampione, aranžmane...
Ništa im nije sveto
Počelo je: Kradu sve što stignu, ali ima rješenja kako to spriječiti
Horor kod Gline: Pijani otac zapalio sina, spasila ga majka
Obiteljsko nasilje
Horor kod Gline: Pijani otac zapalio sina!
Zhi Dong Zhang izručen SAD-u: "Brother Wang" optužen za trgovanje fentanilom i pranje novca
KRAJ ZA BROTHER WANGA
Uhićen jedan od najtraženijih ljudi na svijetu! Način na koji je pokušao pobjeći šokirao je svijet
Posebna pravila za građane u Istri zbog bombe: Velika evakuacija u nedjelju
U nedjelju
Posebna pravila za građane u jednom dijelu Hrvatske: Deseci obitelji morat će privremeno napustiti svoj dom
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
S grobova kradu lampione, aranžmane...
Ništa im nije sveto
Počelo je: Kradu sve što stignu, ali ima rješenja kako to spriječiti
IMAŠ PRAVO Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima?
Horor kod Gline: Pijani otac zapalio sina, spasila ga majka
Obiteljsko nasilje
Horor kod Gline: Pijani otac zapalio sina!
show
Nedan Tatarinov otvorio Instagram profil
evo kako je ona reagirala
Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!
Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."
dirljiv koncert
Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Lupus: Bolest koja napada većinom žene i može se jako zakomplicirati! Evo koji su simptomi
Zahvaća kožu, zglobove, bubrege ...
Lupus: Bolest koja napada većinom žene i može se jako zakomplicirati! Evo koji su simptomi
Alkohol u starijoj dobi nosi 6 rizika o kojima vam nitko ne govori!
Jedna čaša može biti previše
Alkohol u starijoj dobi nosi 6 rizika o kojima vam nitko ne govori!
zabava
"Sve balkanske mame ikad": Objava postala hit u regiji, reagira li i vaša mama ovako?
LOL
"Sve balkanske mame ikad": Objava postala hit u regiji, reagira li i vaša mama ovako?
Podijelio jezivu snimku psa, kako biste se vi snašli u ovakvoj situaciji?
Samo za hrabre
Podijelio jezivu snimku psa, kako biste se vi snašli u ovakvoj situaciji?
Semafor kod Velike Gorice zbunio vozače! Odmah će vam biti jasno i zašto
Raspad sistema
Semafor kod Velike Gorice zbunio vozače! Odmah će vam biti jasno i zašto
tech
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
Vođen umjetnom inteligencijom
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
Nevidljivi stanovnici našeg neba otkrili nov i moćan alat u potrazi za izvanzemaljskim životom
Zanimljivo otkriće
Nevidljivi stanovnici našeg neba otkrili nov i moćan alat u potrazi za izvanzemaljskim životom
Fascinantne snimke: Znanstvenici po prvi put u detalje snimili kako zmije otrovnice napadaju svoj plijen
Grizu u trenu
Fascinantno: Prvi put snimljen ugriz otrovnice u visokoj rezoluciji
sport
Torcida potučena do nogu uz glasnu podršku Bad Blue Boysa
DINAMO NEUMOLJIV
Torcida potučena do nogu uz glasnu podršku Bad Blue Boysa
Zrinka Ljutić u odličnoj situaciji uoči druge vožnje, čudesan nastup domaće skijašice
Prva utrka sezone
Zrinka Ljutić u odličnoj situaciji uoči druge vožnje, čudesan nastup domaće skijašice
Objavljeni detalji napada Nijemaca na navijače Zrinjskog: Ugasili su kamere u vlakovima, a ovome se nisu nadali
žestoko!
Objavljeni detalji napada Nijemaca na navijače Zrinjskog: Ugasili su kamere u vlakovima, a ovome se nisu nadali
tv
MasterChef: Josipov odgovor na Stjepanovo pitanje u Selmi pobudio nemir: "Ja ne podržavam laž!"
NAPETO!
Josipov odgovor u Selmi pobudio nemir: "Ja ne podržavam laž!"
U dobru i zlu: Ljubav, sumnje i izdaje - tko će izdržati, a tko pokleknuti? Saznajte u novim epizodama "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Ljubav, sumnje i izdaje - tko će izdržati, a tko pokleknuti? Saznajte u novim epizodama "U dobru i zlu"
U dobru i zlu: Vijest je obradovala sve, osim nje
U DOBRU I ZLU
Vijest je obradovala sve, osim nje
putovanja
Jedan grad, dvije države: Znate li kuda prolazi načudnija državna granica na svijetu?
Pazite kamo stajete
Jedan grad, dvije države: Najčudnija državna granica na svijetu prolazi Europom
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Nadrealno
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne
novac
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Ovom tržištu svi analitičari predviđaju rast, a jedna hrvatska kompanija već ga predvodi
Pokrovitelj tokić
Ovom tržištu svi analitičari predviđaju rast, a jedna hrvatska kompanija već ga predvodi
Povijesna presuda: Prvi put jedna naftna kompanija proglašena krivom zbog "greenwashinga"
Nerealna obećanja
Povijesna presuda: Prvi put jedna naftna kompanija proglašena krivom zbog "greenwashinga"
lifestyle
Ulična moda Zagreb u čipkastim najlonkama i robusnim čizmama
Privukla poglede
Plavuša iz centra Zagreba: Čipkaste najlonke kojima su robusne čizme fantastičan par
Doris Dragović u bijelim tenisicama na koncertu u Makarskoj
UVIJEK SVOJA
Doris Dragović: Najudobnije tenisice i hlače u "najjesenskijoj" boji za koncert u Makarskoj
Popularni modeli midi haljina za svaki dan iz trgovina
Popularni modeli
15 midi haljina za svaki dan koje ćete željeti iznositi, neće vam samo stajati u ormaru
sve
Nedan Tatarinov otvorio Instagram profil
evo kako je ona reagirala
Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!
Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."
dirljiv koncert
Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene