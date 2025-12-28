Obavijesti Foto Video Pretražite
Sastanci u SAD-u

Trump o pregovorima s Putinom: Otkrio u kojoj su fazi razgovori o okončanju rata u Ukrajini

Piše Hina, 28. prosinca 2025. @ 20:50 komentari
Sastanak Zelenskog i američke administracije na Floridi
Sastanak Zelenskog i američke administracije na Floridi Foto: Profimedia
Reakcije Kremlja na najnovije sastanke Trumpa i ukrajinskog predsjednika su prigušene, ali iz SAD-a stižu optimitične prognoze.
  1. Marko Perković Thompson, Tomislav Tomašević
    politički koncert?

    Tomašević se oglasio nakon prozivki Thompsona i okupljanja desničara
  2. Stočar Nikola Surla
    Službe na terenu

    Potvrđen novi slučaj opasne bolesti! Nikola se slomio pred kamerama: "Ljubila me dok sam se opraštao"
  3. Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona
    Najavio daljnje korake

    Thompsonov menadžer za Dnevnik Nove TV: "Ne znam što se ovdje događa. Poduzet ćemo..."
