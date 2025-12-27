VIDEO Zelenski objavio detalje razgovora sa saveznicima: Oglasio se Putin

Uoči svoga sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je jamstva potpore od čelnika zapadnih zemalja.

Zelenski je u subotu održao videopozive s čelnicima gotovo desetak europskih zemalja i Kanade, uz visoke dužnosnike Europske komisije i NATO-a.

"Tijekom našeg poziva razgovarali smo o trenutnom napretku na diplomatskom planu. Zajedno smo prošli najvažnije prioritete. Ukrajina cijeni svu podršku. U nedjelju, nakon sastanka s predsjednikom Trumpom, nastavit ćemo našu raspravu", kazao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama.

U razgovoru sa Zelenskim sudjelovali su čelnici Europske unije Ursula von der Leyen i Antonio Costa koji su u subotu obećali da potpora Europske unije Ukrajini neće posustati.

"Pozdravljamo sve napore našeg zajedničkog cilja, pravednog i trajnog mira koji čuva ukrajinski suverenitet i teritorijalni integritet", poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na X-u.

"I to osnažuje sigurnost i obrambene mogućnosti zemlje, kao integralni dio sigurnosti našeg kontinenta", dodala je.

"U 2026., Europska komisija nastavit će održavati pritisak na Kremlj, zadržati svoju potporu Ukrajini i intenzivno raditi da popratimo Ukrajinu na njezinu putu prema EU članstvu", također je rekla.

Costa, predsjednik Europskog vijeća, koje predstavlja 27 zemalja članica unije, također je obećao nastaviti podupirati Ukrajinu, rekavši na X-u: "EU podrška Ukrajini neće posustati. U ratu, miru, obnovi."

Costa je upozorio da je Europska unija spremna uvesti daljnje sankcije Rusiji ako je to potrebno.

Donald Trump i Volodimir Zelenski Foto: Afp

Naveo je poteze EU-a koji su "Ukrajinu učinili snažnijom"; uključujući "produljenje sankcija protiv Rusije, s dodatnim mjerama ako to bude potrebno."

Costa je dodao: "Snažna i prosperitetna Ukrajina u EU je ključno sigurnosno jamstvo. Nastavljamo raditi na robusnom i trajnom miru za Ukrajinu, u bliskoj suradnji s našim američkim partnerima".

Glasnogovornik njemačke vlade rekao je da su europski čelnici u razgovoru pružili Zelenskom "svoju punu potporu i naglasili svoju predanost da nastave blisko raditi sa SAD-om kako bi postigli održiv i pravedan mir u Ukrajini."

Njemački kancelar Friedrich Merz sazvao je konferencijski poziv na zahtjev Zelenskog, rekao je glasnogovornik.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Europljani moraju biti u cijelosti uključeni u rasprave koje ih se tiču, prema dužnosnicima u Elizejskoj palači. Macron bi trebao biti domaćin još jednog sastanka Koalicije voljnih - skupine zemalja koje su obećale snažnu potporu Kijevu u Parizu u siječnju.

Europa pomno prati kako Zelenski, koji se sastao s kanadskim premijerom Markom Carneyjem u Halifaxu u subotu, ide na pregovore s Trumpom u Palm Beachu na Floridi u nedjelju. Bijela kuća rekla je da će se bilateralni sastanak održati u 15 sati po lokalnom vremenu.

Carney je u subotu najavio dodatnih 2,5 milijardi dolara gospodarske pomoći Ukrajini. Pomoć će biti od koristi Ukrajini da otključa sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, rekao je Carney tijekom susreta sa Zelenskim, koji se kratko obratio novinarima.

Carneyev ured je u petak priopćio da je kanadski premijer razgovarao s ukrajinskim predsjednikom o posljednjim događanjima u mirovnim pregovorima usmjerenim prema okončanju ruskog rata u Ukrajini."Premijer je potvrdio predanost Kanade Ukrajini kroz ove pregovore i naglasio potrebu da se nastavi pritisak na Rusiju da pregovara", navodi se u priopćenju.

Volodimir Zelenski, Vladimir Putin Foto: Afp

Zelenski iznio "crvene linije"

Zelenski je rekao da će tijekom pregovora reći da Kijev neće prihvatiti kapitulaciju ili mir kakav diktira Moskva.

"Naravno, postoje crvene crte za Ukrajinu i ukrajinski narod", rekao je u priopćenju objavljenom na društvenim mrežama uoči sastanka.

Iznova je odbacivao zahtjeve Rusije, koje je spominjao i Trump, da Ukrajina ustupi teritorij koji trenutačno nije pod ruskom kontrolom, no rekao je da je Kijev iznio "kompromisne prijedloge“ o neriješenim teritorijalnim pitanjima.

Rekao je da s Trumpom planira raspravljati o okviru u 20 točaka za mogući mirovni plan koji je predstavio ranije ovaj tjedan, dodavši da će sigurnosna jamstva biti središnji segment bilo kakvog primirja, kako bi štitila Ukrajinu od novih ruskih napada.

Zelenski je rekao da ruski svakodnevni napadi pokazuju da ta zemlja nema interesa za mir i da će pritisnuti Trumpa za dostavu dodatnih protuzračnih sustava, iznijevši da Ukrajina treba više projektila kako bi suzbila napade bespilotnim letjelicama i projektilima.

Dodao je da traju dodatni pregovori s europskim partnerima o sigurnosnim jamstvima i pozdravio je odluku Europske unije da omogući daljnju financijsku potporu u obliku zajmova od više milijardi. Međutim, i dalje postoje financijske rupe, posebno što se tiče proizvodnje oružja i bespilotnih letjelica, rekao je.

Rusija ne sudjeluje u pregovorima u Palm Beachu, a Zelenski je rekao da mir nije moguć bez sporazuma s Moskvom.

Rekao je da namjerava raspravljati o daljnjim ulaganjima u poslijeratnu obnovu Ukrajine s Trumpom, dodavši da će izgradnja zemlje zahtijevati stvaranje posvećenih fondova i financiranje u vrijednosti do 800 milijardi dolara.

‌Oglasio se i ruski predsjednik Vladimir Putin koji je rekao kako Rusija vidi da Kijev nije u žurbi okončati sukob u Ukrajini na miroljubiv način, izvijestila je novinska agencija Interfax u subotu.