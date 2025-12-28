Trump uoči sastanka sa Zelenskim otkrio da je razgovarao s Putinom: "Upravo sam..."

Zelenski je na Telegramu naveo da su predstojeći dani među najintenzivnijima u diplomatskom smislu te da bi prije Nove godine moglo doći do pomaka ako partneri pokažu spremnost na odlučnije djelovanje.
Pozvao je pritom na jačanje pritiska na Moskvu kako bi, kako je rekao, Rusija osjetila posljedice svoje agresije.
Ukrajinski predsjednik na Floridu je stigao kasno u subotu zajedno s izaslanstvom, a razgovori s američkim predsjednikom usmjereni su na pronalazak mogućeg plana za okončanje rata u Ukrajini.