Ovo je novi mirovni plan za Ukrajinu! Objavljeno svih 20 točaka, Zelenski ima zahtjev prema Trumpu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je sastanak s američkim kolegom Donaldom Trumpom kako bi izgladili najosjetljivija pitanja budućeg mirovnog sporazuma s Rusijom, poput kontrole teritorija, nakon najnovijeg kruga američko-ukrajinskih pregovora.

Zelenski je, prema priopćenju svog ureda u srijedu, novinarima rekao da su se ukrajinska i američka izaslanstva približila finalizaciji plana od 20 točaka na pregovorima tijekom vikenda u Miamiju.

"Ovo je dokument koji se naziva okvirom, temeljni dokument o okončanju rata, politički dokument između nas, Amerike, Europe i Rusa", rekao je Zelenski.

"Spremni smo za sastanak sa Sjedinjenim Američkim Državama na razini vođa kako bismo se posvetili rješavanju osjetljivih pitanja. O stvarima poput teritorijalnih pitanja mora se raspravljati na nivou vođa."

Trump duže vrijeme govori da želi završiti najsmrtonosniji sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, ali zasad nije uspio osigurati veće ustupke zaraćenih strana.

Kijev pritišće Washington da izmijeni mirovni plan koji, prema nacrtu predstavljenom prošlog mjeseca, odražava glavne zahtjeve Moskve da Ukrajina preda dodatan teritorij, odrekne se članstva u vojnim savezima i prihvati ograničenja za svoje oružane snage. Ukrajina tvrdi da bi tako ostala bez zaštite od budućih napada Rusije, koja ju napala 2014. i potom ponovo 2022.

Razvoj ranijih prijedloga

Zelenski je rekao da najnoviji prijedlog od 20 točaka predstavlja značajan razvoj u usporedbi s planom od 28 točaka o kojem su ranije raspravljali SAD i Rusija.

Ukrajinska vojska prema njemu bi zadržala svoju sadašnju brojnost od 800.000 pripadnika, a zemlja bi dodatnim sporazumima s SAD-om i europskim saveznicima dobila čvrsta sigurnosna jamstva.

"Moći ćemo vidjeti snažnu Ukrajinu, koju će podržavati koalicija voljnih, s mehanizmom za nadzor pridržavanja (odredbi mirovnog sporazuma) i s pojedinostima o tome kako odgovoriti na bilo kakvu potencijalnu obnovu ruske agresije", rekao je Zelenski.

Ukrajinski i američki dužnosnici su također surađivali u izradi nekoliko dokumenata vezanih za poslijeratnu obnovu i ulaganja, dodao je ukrajinski predsjednik.

Neriješena teritorijalna pitanja

Međutim, usprkos napretku Ukrajina i SAD i dalje nisu pronašle zajednički jezik kada je riječ o teritorijalnim pitanjima.

Zelenski je rekao da je prijedlog Kijeva da ostanu tamo gdje jesu, odnosno da se zamrzne sadašnje stanje na bojišnici.

Moskva, čije snage sporo napreduju, želi da Kijev povuče svoje vojnike iz cijele Donecke oblasti na istoku zemlje iako oni i dalje drže oko četvrtinu regije.

Ukrajinski predsjednik rekao je da Washington nastoji pronaći kompromis te da želi uspostaviti demilitariziranu zonu ili slobodno gospodarsko područje na tom teritoriju.

Sporazum o sudbini nuklearne elektrane Zaporižja također nije postignut, rekao je Zelenski. Najveća nuklearna elektrana u Europi je na teritoriju pod ruskom kontrolom blizu bojišnice. Zelenski je rekao da Kijev tamo predlaže osnivanje manje gospodarske zone.

Moskva će proučiti novi prijedlog od 20 točaka, kazao je, a potom će se odlučiti o idućim koracima.

"Mi kažemo: ako su sve regije uključene i ako ostanemo tamo gdje jesmo, onda ćemo postići sporazum", rekao je Zelenski.

"No, ako se ne složimo da ostajemo tamo gdje jesmo, imamo dvije opcije: ili će se rat nastaviti ili će se nešto morati odlučiti glede svih potencijalnih gospodarskih zona."

Ovo je 20 točaka mirovnog sporazuma

Ukrajina je objavila cjeloviti mirovni plan od 20 točaka dogovoren sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji bi trebao biti osnova za mirovne pregovore i završetak gotovo četverogodišnjeg rata, javlja Kyiv Post te redom nabraja svih 20 točaka.

Očekuje se da će Sjedinjene Države 24. prosinca dostaviti nacrt plana od 20 točaka Moskvi. Ako bude odobren, konačni dokument trebali bi potpisati čelnici Ukrajine, SAD-a, Europe i Rusije. Još nije odlučeno koji će europski lideri sudjelovati u potpisivanju eventualnog sporazuma.

Prekid vatre trebao bi započeti odmah nakon potpisivanja sporazuma.

Kako bi stupio na snagu, dokument mora biti ratificiran u ukrajinskom parlamentu i/ili potvrđen potporom građana Ukrajine na referendumu, koji bi se potencijalno mogao održati u roku od 60 dana.

Ukrajina i Sjedinjene Države zasad nisu postigle dogovor o dvama ključnim pitanjima u revidiranom planu, točkama 12. i 14. Riječ je o kontroli nad nuklearnom elektranom Zaporižja, koja se nalazi pod ruskom okupacijom te o kontroli nad regijom Donbas, razorene ratom još od 2014. godine. Sporazum također ne spominje ukrajinske aspiracije za članstvo u NATO-u.

Zelenski, Trump, Putin Foto: Afp

The Kyiv Independent objavljuje nacrt mogućeg mirovnog plana u 20 točaka.

Sve točke donosimo u nastavku:

potvrda suvereniteta Ukrajine

sporazum o nenapadanju između Rusije i Ukrajine; praćenje linije kontakta

sigurnosna jamstva

ograničenje ukrajinske vojske na 800.000 pripadnika u mirnodopsko vrijeme

SAD, NATO i Europa pružit će Ukrajini sigurnosna jamstva na temelju klauzule o međusobnoj obrani iz članka 5. NATO-a; nova ruska invazija bit će dočekana vojnim odgovorom i obnovljenim sankcijama

Rusija će u sve potrebne zakone ugraditi politiku nenapadanja prema Europi i Ukrajini

Ukrajina će u nekom trenutku postati članica EU-a, s planovima za određivanje datuma pristupanja

globalni razvojni paket bit će određen u zasebnom investicijskom sporazumu

stvaranje nekoliko fondova za rješavanje problema oporavka (cilj: 800 milijardi dolara)

ubrzanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Ukrajine i SAD-a

status Ukrajine bez nuklearnog oružja

(sporni uvjeti) nuklearna elektrana Zaporižja: SAD nudi trilateralni aranžman, s SAD-om kao glavnim upraviteljem; Kijev nudi podjelu 50/50 između SAD-a i Ukrajine

obrazovni programi u školama za promicanje razumijevanja i tolerancije različitih kultura te uklanjanje rasizma i predrasuda

(sporni uvjeti) teritoriji: jedna od opcija je povlačenje Rusije iz Dnjipropetrovska, Mikolajiva, Sumija i Harkiva, dok Ukrajina zadržava svoje pozicije u Donecku, Luhansku, Zaporižji i Hersonu

Rusija zahtijeva da Ukrajina napusti Doneck, dok SAD predlaže kompromis: slobodnu ekonomsku zonu; ako sporazum o "zadržavanju pozicija" ne uspije, slobodna ekonomska zona zahtijevala bi referendum, a cijeli dokument tada bi bio predmet glasanja

Rusija i Ukrajina obvezuju se da neće mijenjati sporazume silom

Rusija neće spriječiti Ukrajinu da koristi rijeku Dnjepar i Crno more u komercijalne svrhe. Kinburnska kosa bit će demilitarizirana

razmjena zatvorenika svi za sve, povratak civila, djece i političkih zatvorenika

Ukrajina mora održati izbore ubrzo nakon potpisivanja sporazuma

ovaj sporazum bit će pravno obvezujući

njegovu provedbu pratit će Vijeće za mir na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom

nakon što sve strane pristanu na ovaj sporazum, odmah će stupiti na snagu potpuno primirje.



