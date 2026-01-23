"Neki su povraćali krv": Trump priznao korištenje tajnog oružja, koje izaziva jezive posljedice

Američki predsjednik Donald Trump priznao je da je američka vojska tijekom otmice venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura koristila "tajno zvučno" (sonično) oružje.

Predsjednik se pritom i pohvalio da "nitko drugi" ne posjeduje takvo oružje, naglašavajući snagu američke vojske.

Glasine o uporabi soničnog oružja kruže još otkako je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila da je uređaj kod venezuelanskih vojnika izazvao krvarenje iz nosa i povraćanje krvi.

Trump je, međutim, bio neuobičajeno suzdržan kada je riječ o detaljima oružja tijekom intervjua u epizodi emisije Katie Pavlich Tonight na kanalu NewsNation. Pavlich je pitala Trumpa trebaju li se Amerikanci zabrinuti zbog snage tog oružja, na što je predsjednik podigao obrve i rekao: "Pa, da. To je nešto o čemu ne želim... nitko drugi to nema. Ali mi imamo oružja za koja nitko drugi ni ne zna".

"I rekao bih da je vjerojatno dobro ne govoriti o tome, ali imamo neka nevjerojatna oružja. To je bio nevjerojatan napad", dodao je.

Dok se i dalje postavljaju pitanja o prirodi tog oružja, Rusija je zatražila da Sjedinjene Američke Države pruže više informacija, javlja The Independent.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva ima posebne službe koje su dobile zadatak prikupiti više informacija o Trumpovim izjavama.

"Neki su povraćali krv"

Sonično oružje koristi intenzivne zvučne valove kako bi onesposobilo protivnike. Neka koriste fokusirane, bolne zvučne zrake u izravnim napadima, dok druga koriste frekvencije višeg tona kako bi ciljano djelovala na određene dobne skupine s različitim rasponima sluha.

Takva oružja mogu izazvati glavobolje, probleme s ravnotežom, zbunjenost i trajno oštećenje sluha. Prema Leavitt, američko je oružje imalo još teže posljedice.

Čitajući izjavu osobe koja tvrdi da je bila jedan od Madurovih čuvara, rekla je da vojnik nakon uporabe oružja nije mogao ni stajati.

"U jednom trenutku lansirali su nešto, ne znam kako to opisati", navodi se u izjavi svjedoka. "Bilo je to poput vrlo snažnog zvučnog vala. Odjednom sam imao osjećaj kao da mi glava eksplodira iznutra".

"Svima nam je krenula krv iz nosa", nastavio je svjedok. "Neki su povraćali krv. Pali smo na tlo, nesposobni za kretanje. Nakon tog soničnog oružja - ili što god to bilo - nismo se mogli ni podići".

Dodao je da nikada nije vidio ništa slično.