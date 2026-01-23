Obavijesti Foto Video Pretražite
"Neki su povraćali krv": Trump priznao korištenje tajnog oružja, koje izaziva jezive posljedice

23. siječnja 2026.
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
"Mi imamo oružja za koja nitko drugi ni ne zna", ustvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
  1. Dinamo - FCSB
    korak do...

    Pogledajte gdje je sad Dinamo na ljestvici Europa lige, samo ga jedan klub može izbaciti
  2. Provjereno: Surogat majčinstvo - 1
    Donosi Provjereno

    Silno su željeli dijete, pomoć su potražili u inozemstvu: Kad su se vratili, doživjeli su šok
  3. Igor Pajač
    poludjeli su

    VIDEO Show Igora Pajača u Europi! Teško oštetio Engleze
Ruski napadi dronovima i raketama na jugoistoku Ukrajine: jedna osoba poginula, više od 20 ozlijeđenih
NA ISTOKU NIŠTA NOVO
Ruski udari na ukrajinske gradove: Poginula jedna osoba, među ozlijeđenima i djeca
Andrej Plenković o aktualnim temama
Aktualne teme
Plenković okuplja ministre: Vlada donosi važne odluke
Znanstvenici otkrili potpuno novu granu života: Nije ni životinja, ni biljka, ni gljiva, a mogao je narasti i do osam metara
Fosil koji je zbunio znanost
Znanstvenici otkrili potpuno novu granu života: Nije ni životinja, ni biljka, ni gljiva, a mogla je narasti i do osam metara
Napad nožem u Antwerpenu: Šest osoba ozlijeđeno
NAPAD NOŽEM
Užas u europskoj zemlji: Došli među prosvjednike, bilo je i djece, a onda je uslijedio krvavi napad
Sanchez: Španjolska se neće pridružiti Trumpovu odboru za mir
Odbor za mir
Još jedna država odbila Trumpa: "Radi se o dosljednosti"
Pomorce iznenadila neobična pojava na moru: Nosilo ih je
Specifična vrsta
VIDEO Ribari kamerom uhvatiili neobičnu pojavu: Pogledajte kako ih je nosilo
PROVJERENO Djetetu odbili državljanstvo jer ga je rodila surogat majka. Ustavni sud tvrdi - povrijeđena su mu prava
Donosi Provjereno
Silno su željeli dijete, pomoć su potražili u inozemstvu: Kad su se vratili, doživjeli su šok
Thompson se oglasio nakon odluke inspektorata
Nakon odluke inspektorata
Thompson se oglasio o ilegalnim građevinama: "Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama..."
Ilegalne građevine Marka Perkovića Thompsona u Čavoglavama moraju se rušiti
PRIČA PROVJERENOG
Inspektorat potvrdio: Marko Perković Thompson ilegalno je gradio u Čavoglavama, poznato što će biti s građevinama
VIDEO Zelenski u žestokom govoru javno izvrijeđao Viktora Orbana: "Zaslužuje šamar". Stigao mu odgovor
Na forumu u Davosu
VIDEO Zelenski u žestokom govoru javno izvrijeđao Viktora Orbana: "Zaslužuje šamar." Stigao mu odgovor
Preventivni sistematski pregledi branitelja otkrili velik broj zdravstvenih problema
Sistematski
Alarmantni rezultati pregleda jedne skupine građana, samo 10 posto nalaza uredno: "Otkrili smo i neke nove onkološke bolesti"
Srednjoškolci u Rijeci iščupali stolice iz autobusa i bacili ih na cestu
DELINKVENTI NA DJELU
Srednjoškolci demolirali autobus: "Prva zapaljena cigareta, prva bačena petarda... ovako treba reagirati"
Maja Šuput podijelila veliku galeriju fotografija s Balija
velika fotogalerija
Šuput podijelila kako joj je bilo na Baliju sa Šimom i Bloomom, svašta su doživjeli!
Nika Turković čestitala rođendan Zoranu Zarubici, koji uskoro nastupa u Areni Zagreb
dugo su skrivali vezu
Naša glazbenica pokazala dečka iz Srbije, koji ove subote nastupa u Areni Zagreb!
Kako izgleda soba na brodu u kojoj spava Kolinda Grabar-Kitarović na Antarktici?
na brodu
Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici: Luksuz usred ledene pustoši
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Provjerite imate li oko sokolovo i pokušajte uočiti zmiju
Dobro pogledajte
Provjerite imate li oko sokolovo i pokušajte uočiti zmiju
Njegov ulov rijetko se viđa, pogledajte što je uspio upecati
Wow!
Njegov ulov rijetko se viđa, pogledajte što je uspio upecati
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Izbacivanje glutena iz prehrane može dovesti do gubitka kilograma, ali ne zbog razloga na koji bi ste prvi pomislili
Stručnjak objašnjava
Izbacivanje glutena iz prehrane može dovesti do gubitka kilograma, ali ne zbog razloga na koji bi ste prvi pomislili
Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Alex Karp
Ima li više smisla upisati ovakav fakultet? Stručnjak tvrdi kako će AI uništiti jednu vrstu poslova
Ponovno kruži stara prijevara na Facebooku: Nemojte nasjesti na ovu ponudu, te opcije - NEMA
Što napraviti ako ste kliknuli?
Ponovno kruži stara prijevara na Facebooku: Nemojte nasjesti na ovu ponudu, te opcije - NEMA
Daleki grad: Spasila joj je život – može li ona učiniti isto?
DALEKI GRAD
Spasila joj je život – može li ona učiniti isto?
Daleki grad: Je li doista spreman izdati vlastitog oca?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Je li doista spreman izdati vlastitog oca?
Tajne prošlosti: Je li to ljubav ili manipulacija?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li to ljubav ili manipulacija?
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Slasna rafanata
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Kipuća voda u sudoperu začepljenje cijevi
Velika greška
Ne radite ovo s kipućom vodom kad kuhate tjesteninu, krumpir ili jaja
"Ovo je prava Španjolska": Putovanje u jedno od najljepših sela u kojem nema sudaranja s turistima
Skriveni biser
"Ovo je prava Španjolska": Putovanje u jedno od najljepših sela koje živi kao i prije 50 godina
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Prodaja dobra za JANAF
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Catherine Middleton u gležnjačama Tod's ravnog đona 2026.
Ugodne za nošenje
Gležnjače u kojima se Catherine Middletone rijetko kad viđa - ove su baš praktične za zimu i led
Ulična moda Zagreb u bundi i minici
Savršen komplet
Gore glamur, a dolje - papuče: Izdanje mame iz Zagreba u minici koje viče - budi svoja
Dijana Kezele iz Čazme smršavjela je 38 kilograma
Kakva promjena!
"Napokon volim ženu koju vidim u ogledalu": Kako je Dijana Kezele iz Čazme smršavjela 38 kila
