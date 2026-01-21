FOTO Tko je novinarka hrvatskih korijena koja je intervjuirala Trumpa? Voli oružje i lov: "Tata mi je dao prvu pušku..."

Američki predsjednik Donald Trump televiziji NewsNation dao je intervju u kojem je govorio o prvoj godini svog drugog mandata.

Intervjuirala ga je Katie Pavlich, voditeljica i politička komentatorica NewsNationa.

Pavlich, punog imena Catherine Merri Pavlich, rođena je 10. srpnja 1988. godine u Phoenixu u obitelji hrvatskih i njemačkih korijena.

Diplomirala je novinarstvo 2010. godine na Sveučilištu u Arizoni, a nakon što se preselila u Washington, široj javnosti postala je poznata kao politička komentatorica na Fox Newsu, gdje je bila redovita gošća i povremena suvoditeljica emisije The Five.

Od 2018. godine kratko je vodila podcast s bivšim glasnogovornikom Bijele kuće Seanom Spicerom, no projekt je ugašen nakon kratkog vremena.

Krajem 2025. godine NewsNation je objavio da će voditi novu političku emisiju Katie Pavlich Tonight, koja se emitira u udarnom večernjem terminu, a premijerno je prikazana u siječnju 2026. godine.

Pavlich je prošle godine posjetila Hrvatsku, što je podijelila na društvenim mrežama, a u objavi je i čestitala Dan državnosti.

Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije i videozapise s oružjem.

"Kad sam napunila 10 godina, tata mi je dao moju prvu lovačku pušku. To je i dalje jedan od mojih najdražih poklona svih vremena", rekla je Pavlich u jednom intervjuu i dodala da je pušku otac držao zaključanu dok nije došlo vrijeme za vježbu ili odlazak u lov.

"Sljedeće godine uzela sam tu pušku i ubila svog prvog losa i prvog jelena istog vikenda. To je bilo ponizno i ​​izvanredno iskustvo", poručila je.