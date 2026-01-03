Trump o uhićenju Madura: "Gledao sam to kao televizijsku emisiju. Brzina i nasilje bili su nevjerojatni"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države uhitile venezuelskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores te da će biti prebačeni u New York, gdje su protiv njih podignute optužnice.

Trump je u razgovoru za Fox News rekao da je s Madurom razgovarao tjedan dana prije operacije te mu poručio da se preda.

"Rekao sam mu da mora odustati, da se mora predati", rekao je Trump, dodavši da su SAD morale provesti "nešto puno kirurškije i puno snažnije".

Američki predsjednik naveo je da je tijekom operacije bilo nekoliko ozlijeđenih američkih vojnika, ali da nije bilo poginulih.

"Bilo je nekoliko ozljeda, ali nije bilo smrtno stradalih na našoj strani", rekao je Trump.

Prema njegovim riječima, operacija je prvotno bila planirana nekoliko dana ranije, no odgođena je zbog vremenskih uvjeta.

"Planirali smo to učiniti prije četiri dana, ali vrijeme nije bilo savršeno. Vrijeme mora biti savršeno… a onda se odjednom otvorilo i rekli smo – krenite", rekao je.

Trump je opisao i mjesto na kojem je Maduro uhićen, rekavši da se nalazio u objektu koji je bio snažno osiguran.

"Bio je u kući koja je više nalikovala tvrđavi nego kući, sa čvrstim čelikom posvuda unaokolo", izjavio je.

Dodao je da je cijelu akciju pratio u realnom vremenu.

"Gledao sam uhićenje doslovno kao da gledam televizijsku emisiju. Kad biste vidjeli brzinu i nasilje, bilo je to nevjerojatno", rekao je Trump, pohvalivši svoj tim i ustvrdivši da "ne postoji nijedna druga država na svijetu koja bi mogla izvesti takav manevar".

Trump je rekao da će Maduro i njegova supruga biti prebačeni u New York helikopterom i brodom, gdje će se suočiti s optužbama.

"Helikopteri su ih odvezli i ugodno su letjeli, vjerujem da im se svidjelo", rekao je Trump. "Ubili su puno ljudi, uključujući i puno Amerikanaca, ali i ljude u vlastitoj zemlji", rekao je Trump, ne iznoseći dodatne detalje o tim optužbama.

Američki predsjednik također je rekao da će SAD ubuduće biti "snažno uključene" u venezuelansku naftnu industriju.

Na pitanje hoće li Washington podržati oporbenu čelnicu Mariju Corinu Machado, koja se trenutačno nalazi u Norveškoj, kao moguću novu čelnicu Venezuele, Trump je odgovorio da je to opcija o kojoj će se razmotriti odluka.

"Morat ćemo to sada razmotriti", rekao je Trump, dodavši da Venezuela formalno ima potpredsjednika, ali je doveo u pitanje legitimnost posljednjih izbora.

"Ne znam kakvi su to uopće bili izbori, ali izbor Madura bio je sramota", rekao je.

Uhićenje Madura, prema Trumpovim riječima, šalje jasnu poruku.

"To šalje signal da se više nećemo dati gurati", rekao je, dodavši da Sjedinjene Američke Države godišnje gube stotine tisuća ljudi zbog droga te da to više neće dopustiti.