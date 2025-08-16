Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
nema dogovora

Trump obećao teške posljedice za Rusiju ako se ne postigne sporazum, a dogodilo se suprotno: "Ovaj samit je bio pažljivo režiran"

Piše K. Č., 16. kolovoza 2025. @ 09:12 komentari
Vladimir Putin i Donald Trump
Vladimir Putin i Donald Trump Foto: Afp
Održan je sastanak između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog čelnika Vladimira Putina. No, samit nije prošao onako kako su mnogi očekivali.
Najčitanije
  1. Vladimir Putin i Donald Trump
    sastanak na aljasci

    Poznato što je Trump nakon razgovora s Putinom poručio Zelenskom: "Moraš..."
  2. Ferata, ilustracija
    NESREĆA U AUSTRIJI

    Tragedija na planinarenju: Gradonačelnik pao s mosta od užeta, tijelo su izvlačili konopima
  3. Fra Marinko Vukman
    sinjski gvardijan

    Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni kojima smeta vaše zajedništvo!"

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Kobna nesreća na Velebitu: Žene quadom sletjele u provaliju, jedna je poginula
hgss u akciji
Užas na planini: Žene quadom sletjele u provaliju, jedna je poginula. Dignut i helikopter
Cure detalji trostrukog ubojstva u kojem je likvidiran i Hrvat: Tijela su bila posebno pripremljena
horor u Boliviji
Cure detalji trostrukog ubojstva u kojem je likvidiran i Hrvat: Policija je zbog jedne greške otkrila slučaj
Rusija tijekom noći na Ukrajinu poslala 85 dronova
ne posustaju
Dok je Putin pregovarao o kraju rata, Rusija lansirala 85 dronova na Ukrajinu
Zelenski u ponedjeljak u Washingtonu
u glavnom gradu
Sastat će se Trump i Zelenski, poznato kada i gdje
DHMZ: Sunčano i vruće, popodne u unutrašnjosti moguć pokoji pljusak
kraj paklenih vrućina
Stiže promjena vremena: U ovoj regiji moguće je grmljavinsko nevrijeme
Ova fotografija razbjesnila je Ukrajince: "Krvavi diktator i ratni zločinac je dočekan kao kralj"
samit na aljasci
FOTO Ovo je razbjesnilo Ukrajince: "Krvavi diktator i ratni zločinac je dočekan kao kralj"
Trump Zelenskom nakon susreta s Putinom: Moraš se dogovoriti
sastanak na aljasci
Poznato što je Trump nakon razgovora s Putinom poručio Zelenskom: "Moraš..."
Gradonačelnik austijskog grada pao s mosta od užeta
NESREĆA U AUSTRIJI
Tragedija na planinarenju: Gradonačelnik pao s mosta od užeta, tijelo su izvlačili konopima
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni koji..."
sinjski gvardijan
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni kojima smeta vaše zajedništvo!"
Izbijanje listerije u siru ubilo je dvije osobe u Francuskoj, proširilo se na Belgiju
U FRANCUSKOJ
Dvije osobe umrle, velik broj zaraženih: Bakterija se proširila i u drugu državu, a za sve je kriva omiljena namirnica
Prvi susret Putina s tolikim brojem neovisnih novinara nakon dugo vremena
ZLOČINAC I HUMORIST
Novinari Putina pitali kad će prestati ubijati civile: On se kreveljio
Požar hotela u Srbiji
ŠIRI SE DIM
VIDEO Veliki požar guta hotel u susjedstvu: Naređena hitna evakuacija
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Gradonačelnik austijskog grada pao s mosta od užeta
NESREĆA U AUSTRIJI
Tragedija na planinarenju: Gradonačelnik pao s mosta od užeta, tijelo su izvlačili konopima
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni koji..."
sinjski gvardijan
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni kojima smeta vaše zajedništvo!"
Trump Zelenskom nakon susreta s Putinom: Moraš se dogovoriti
sastanak na aljasci
Poznato što je Trump nakon razgovora s Putinom poručio Zelenskom: "Moraš..."
show
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Tko je najbogatija Bosanka, Sanela Diana Jenkins?
rodila je s 50 godina
Tko je najbogatija Bosanka? Od opkoljenog Sarajeva došla je do nezamislivog luksuza
David Temelkov i supruga Elena zajedno su već 10 godina
predivna ljubavna priča
Makedonski zavodnik oženio je lijepu hrvatsku voditeljicu, a svi još pamte njihovu spektakularnu prosidbu
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Za bolju probavu
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Bolje ne!
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
sport
Slavna Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
postoji snimka
Poznata Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
IDEMOOO!
VIDEO Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
Hajduku se na Facebooku javio jedan Bugarin i oduševio očajne hajdukovce komentarom
NIJE NAVIJAČ HAJDUKA
Hajduku se na Facebooku javio jedan Bugarin i oduševio očajne hajdukovce komentarom
tv
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
Daleki grad: Umorna je od strepnje - više ne zna kako tome stati na kraj
DALEKI GRAD
Umorna je od strepnje - više ne zna kako tome stati na kraj
Zlatni kavez: Dali su im vijest stoljeća - nitko ne može sebi doći od sreće!
ZLATNI KAVEZ
Zlatni kavez: Dali su im vijest stoljeća - nitko ne može sebi doći od sreće!
putovanja
SAD zabrana prodaje životinjskih pluća
Od 1971. godine
U Hrvatskoj se ovaj komad mesa može kupiti u bilo kojoj mesnici, a u SAD-u je prodaja zabranjena zakonom
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Panonika
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Znate li? Hrvatski grad u kojem se nalazi najmanja katedrala na svijetu
Najljepša Naša
Znate li? Hrvatski grad u kojem se nalazi najmanja katedrala na svijetu
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Zbogom političari
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
lifestyle
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Jelena Rozga u kostur-haljini modne kuće Jean Paul Gaultier
BAŠ JE POSEBNA
Jelena Rozga u kostur-haljini? Ne, oči vas ne varaju, izgleda fantastično u njoj
Savršeno uređen stan od 18,6 kvadrata u centru Zagreba
SVE JE TIP-TOP
Nevjerojatan stan od 18,6 kvadrata u centru Zagreba uređen - savršeno
sve
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Slavna Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
postoji snimka
Poznata Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene