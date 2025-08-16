Trump obećao teške posljedice za Rusiju ako se ne postigne sporazum, a dogodilo se suprotno: "Ovaj samit je bio pažljivo režiran"

Američki predsjednik Donald Trump sletio je na Aljasku s ambicijom da nekoliko sati kasnije ode nazad hvaljen kao mirotvorac i posrednik u dogovorima.

Umjesto toga, vratio se u Washington nakon što je omogućio da se ruski moćnik vrati iz izolacije, a zauzvrat je, čini se, dobio vrlo malo.

Da je Putin sletio na pistu mnogih svjetskih aerodroma, u teoriji bi mogao odmah biti uhićen. Riječ je o čovjeku kojeg traži Međunarodni kazneni sud zbog navodnih ratnih zločina, uključujući i navodnu otmicu ukrajinske djece.

Umjesto toga, u Anchorageu mu je razmotan crveni tepih. Organiziran je prelet F-35 borbenih zrakoplova, istih onih koji se redovito podižu u presretanje ruskih aviona uz obalu Aljaske. Razni pripadnici vojske poredali su se kako bi mu salutirali, stoji u analizi Sky Newsa.

Na konferenciji za novinare nakon toga, Putinu je dopušteno da govori prije Trumpa. Ostao je dojam da se samit održava na Putinovom domaćem terenu, a ne obrnuto.

Nakon samita nije bilo nikakvih detalja o tome što je dogovoreno. Nije bilo ni riječi nastavku sastanaka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kako je ranije bilo obećano. A nije spomenuta ni ključna tema - prekid vatre.

"Trump je producent vlastitog predsjedništva i ovaj je samit bio pažljivo režiran, napravljen za televiziju, čak i ako je organiziran u kratkom roku. No, činilo se da je Putin vukao sve konce", smatra dopisnica Sky Newsa Martha Kelner.

Došlo je i do nesrazmjera u njihovim delegacijama. Putin je na bilateralni sastanak došao u društvu svog oštrog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, veterana takvih događaja i lukavog pregovarača.

Trump je sjeo uz svog starog prijatelja s golfa Stevea Witkoffa, trgovca nekretninama koji je sada Trumpov mirovni izaslanik, zadužen za pokušaje rješavanja sukoba u Ukrajini i Gazi.

Mnogi stručnjaci za vanjsku politiku smatraju da je Witkoff previše naivan za taj posao, a ovaj sastanak ih zasigurno nije uvjerio u suprotno.

Kremaljski tim, kao i uvijek, bio je dobro pripremljen. Znaju da Trump reagira na laskanje. A Putin mu je laskao.

Uoči sastanka, Trump je obećao "teške posljedice" za Rusiju ako Putin ne pristane na prekid vatre. Ništa ne upućuje na to da se to dogodilo.

A ipak, Trump se pojavio kasnije na televiziji i govorio s divljenjem o Putinu, tvrdeći da je govorio vrlo iskreno, te da vjeruje kako ruski predsjednik doista ima želju okončati rat u Ukrajini, iako napadi i dalje nisu prestali.

"Trump je pozdravio Putina po njegovu dolasku na Aljasku, a ruski predsjednik zasigurno se tapšao po ramenu na odlasku", stoji u analizi.